Реєстр військовозобов'язаних без "страшилок": від яких норм відмовилися у новому законопроєкті

Блокувань рахунків та заборон на користування майном за ухилення від ТЦК не буде.

У законопроєкті про єдиний реєстр військовозобовʼязаних не передбачаються блокування рахунків та заборона на користування майном у разі неприбуття до ТЦК.

Про це сказав народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі "Еспресо".

"Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних. Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатись до варіанту блокування рахунків і заборони на користування його майном у разі неявки військовозобов'язаного до військкомату", - сказав Цимбалюк.

Нардеп також розповів про інші деталі законопроєкту про єдиний реєстр військовозобовʼязаних. За його словами, у ВР очікують, що цей проєкт закону таки ухвалять.

"Мова йде про реєстр усіх військовозобовʼязаних. У базу даних буде вноситись вся інформація про громадянина. Тобто, після ухвалення президентом цього законопроєкту, ТЦК матиме право, зокрема Міноборони, як власник цього реєстру, надсилатиме в електронний кабінет повідомлення про необхідність зʼявитись до Територіального центру комплектування", - пояснив депутат.

Нагадаємо,у Міноборони заявили, що обмін між реєстрами підсилить і прискорить роботу ТЦК та СП, вона стане більш сервісоорієнтованою. Водночас на реєстр військовозобов’язаних вже отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі.

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