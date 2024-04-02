Реєстр збитків від російської агресії: розпочато приймання першої категорії претензій

Реєстр збитків, завданих нападом Росії на Україну (RD4U), оголосив про початок приймання претензій на відшкодування збитків, спричинених війною.

Про це повідомила пресслужба реєстру.

2 квітня, в Гаазі, в рамках міністерської конференції "Відновлення справедливості для України" в присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, керівників міжнародних організацій, міністрів та високопосадовців з понад 60 держав, оголошено про технічний запуск міжнародного Реєстру збитків та початок приймання заяв постраждалих від збройної агресії Російської Федерації. Цьому кроку передувало затвердження Конференцією Учасників правил і положень Реєстру, в тому числі правил подання, обробки та внесення заяв і переліку категорій заяв, що підлягають включенню до Реєстру.

На першому етапі розпочинається приймання заяв лише в одній категорії – пошкодження або знищення житлової нерухомості.

Претензії щодо відшкодування Інших категорій збитків почнуть приймати протягом року. Заяви прийматимуть не тільки від фізичних осіб, що постраждали від війни, а й від бізнесу та держави Україна. За кілька місяців планують відкрити приймання заяв про пошкодження або руйнування об'єктів критичної інфраструктури України, а також претензій від осіб, що найбільше постраждали від російської агресії.

Реєстр прийматиме заяви щодо більш ніж 40 категорій шкоди, зокрема:

втрата життя;

тілесні ушкодження;

тортури;

сексуальне насильство;

примусова депортація;

втрата майна;

економічні збитки;

шкода, завдана історичній та культурній спадщині та навколишньому середовищу.

Очікується, що в категорії "пошкодження або знищення житлової нерухомості" буде подано від 300 до 600 тисяч претензій.

"Реєстр збитків – це перший крок на шляху впровадження механізму компенсації, і я захоплююся готовністю наших міжнародних партнерів – Ради Європи та всіх учасників та асоційованих членів Реєстру – піти на такий крок", – заявила заступник керівника Офісу Президента України та представник України у Конференції учасників RD4U Ірина Мудра.

Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський зазначив, що відтепер Реєстр збитків для України перетворюється з концептуальної ідеї у практичний інструмент. Він дозволить показати світові масштаби збитків, завданих Україні, і забезпечить справедливе їх відшкодування кожному, хто постраждав від війни.

"Дуже важливо визнати, що шлях до відшкодування збитків не буде швидким. Терміни його реалізації вимірюються роками, а не місяцями. Але будь-яка подорож починається з одного першого кроку. Відсьогодні, подавши претензію, люди в Україні нарешті зможуть зробити свій перший крок", – заявив Маркіян Ключковський.

У Мінстерстві юстиції України пояснили, що на першому етапі заяви можна буде подати на порталі Дія. Відшкодуванню підлягатимуть такі об'єкти нерухомості:

приватний будинок;

квартира;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

"Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, в тому числі ті, чиє майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згодом з’явиться орган – комісія, яка оброблятиме інформацію з Реєстру збитків й на її підставі ухвалюватиме рішення про суми компенсації.

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