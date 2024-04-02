Реєстр збитків від російської агресії: розпочато приймання першої категорії претензій

Протягом року відкриється приймання заяв про відшкодування більш ніж 40 категорій збитків.
Реєстр збитків, завданих нападом Росії на Україну (RD4U), оголосив про початок приймання претензій на відшкодування збитків, спричинених війною.
Про це повідомила пресслужба реєстру.
2 квітня, в Гаазі, в рамках міністерської конференції "Відновлення справедливості для України" в присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, керівників міжнародних організацій, міністрів та високопосадовців з понад 60 держав, оголошено про технічний запуск міжнародного Реєстру збитків та початок приймання заяв постраждалих від збройної агресії Російської Федерації. Цьому кроку передувало затвердження Конференцією Учасників правил і положень Реєстру, в тому числі правил подання, обробки та внесення заяв і переліку категорій заяв, що підлягають включенню до Реєстру.
На першому етапі розпочинається приймання заяв лише в одній категорії – пошкодження або знищення житлової нерухомості.
Претензії щодо відшкодування Інших категорій збитків почнуть приймати протягом року. Заяви прийматимуть не тільки від фізичних осіб, що постраждали від війни, а й від бізнесу та держави Україна. За кілька місяців планують відкрити приймання заяв про пошкодження або руйнування об'єктів критичної інфраструктури України, а також претензій від осіб, що найбільше постраждали від російської агресії.
Реєстр прийматиме заяви щодо більш ніж 40 категорій шкоди, зокрема:
- втрата життя;
- тілесні ушкодження;
- тортури;
- сексуальне насильство;
- примусова депортація;
- втрата майна;
- економічні збитки;
- шкода, завдана історичній та культурній спадщині та навколишньому середовищу.
Очікується, що в категорії "пошкодження або знищення житлової нерухомості" буде подано від 300 до 600 тисяч претензій.
"Реєстр збитків – це перший крок на шляху впровадження механізму компенсації, і я захоплююся готовністю наших міжнародних партнерів – Ради Європи та всіх учасників та асоційованих членів Реєстру – піти на такий крок", – заявила заступник керівника Офісу Президента України та представник України у Конференції учасників RD4U Ірина Мудра.
Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський зазначив, що відтепер Реєстр збитків для України перетворюється з концептуальної ідеї у практичний інструмент. Він дозволить показати світові масштаби збитків, завданих Україні, і забезпечить справедливе їх відшкодування кожному, хто постраждав від війни.
"Дуже важливо визнати, що шлях до відшкодування збитків не буде швидким. Терміни його реалізації вимірюються роками, а не місяцями. Але будь-яка подорож починається з одного першого кроку. Відсьогодні, подавши претензію, люди в Україні нарешті зможуть зробити свій перший крок", – заявив Маркіян Ключковський.
У Мінстерстві юстиції України пояснили, що на першому етапі заяви можна буде подати на порталі Дія. Відшкодуванню підлягатимуть такі об'єкти нерухомості:
- приватний будинок;
- квартира;
- дачний будинок;
- садовий будинок;
- інше житлове приміщення.
"Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, в тому числі ті, чиє майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згодом з’явиться орган – комісія, яка оброблятиме інформацію з Реєстру збитків й на її підставі ухвалюватиме рішення про суми компенсації.
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