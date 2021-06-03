Реєстрація для вступу до магістратури закінчується: що необхідно знати

Реєстрація закінчується сьогодні, 3 червня.

У четвер, 3 червня, о 18:00 завершується реєстрація абітурієнтів для вступу до магістратури.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

Йдеться про складання вступного іспиту з іноземної мови (ЕВЕ) і єдиного професійного вступного іспиту (ЕПВІ) для отримання ступеня магістра. Зареєструватися можна у приймальній комісії одного з вишів, який для вступу обрав абітурієнт. "Якщо вступник бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі на навчання для отримання ступеня магістра за фахом "Право" або "Міжнародне право" та за іншими спеціальностями, його реєструє приймальна комісія установи вищої освіти, яке здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями "Право" або "Міжнародне право", - йдеться в повідомленні.

На сайті УЦОЯО буде створена інформаційна сторінка "Кабінет вступника" для кожного учасника, що отримав екзаменаційний листа. Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів почнеться 1 липня. Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування - 2 липня.

За даними УЦОЯО, станом на 2 червня на ЕВЕ успішно зареєструвалися майже 99 000 осіб, на ЕПВІ - понад 13 000. ЕПВІ здають ті, хто вступає на спеціальності "Право" та "Міжнародне право".

Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО триватиме до 15 червня. Тоді випускники шкіл складатимуть іспит з географії.

Новини України: абітурієнти вперше складатимуть розмежований тест ЗНО

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання