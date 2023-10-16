Реєстрація ФОП, військові облігації та сервіси для ВПО: які послуги у "Дії" найпопулярніші серед українців

У Мінцифри розповіли, якими послугами за останні пів року українці користувалися найчастіше в застосунку та на порталі.

Застосунок "Дія" повністю змінив звички українців: замість того, щоб ходити держустановами, стояти в чергах і збирати документи, тепер необхідну послугу можна отримати в кілька кліків онлайн. Від реєстрації бізнесу за хвилину — до шерингу авто, не виходячи з дому.

У Мінцифри розповіли, якими послугами за останні пів року українці користувалися найчастіше в застосунку та на порталі.

Найпопулярніші послуги в застосунку "Дія"

Застосунок "Дія" використовують 19,6 мільйона українців. У ньому доступні 14 цифрових документів і 28 сервісів. Далі — найпопулярніші з них за останній час.

Військові облігації

Військові облігації — це можливість інвестувати в перемогу та отримати гарантований прибуток. Адже після закінчення терміну цінних паперів вартість вкладу повертається з відсотками. Тобто вони працюють як донат, який отримуєте назад з прибутком.

Від початку квітня до кінця вересня українці придбали 1,5 млн цінних паперів у "Дії". А це понад 1,6 млрд грн на підтримку армії та економіки країни.

Послуги для ВПО

Серед найзатребуваніших сервісів у застосунку — послуги для внутрішньо переміщених осіб. У "Дії" доступна комплексна послуга — українці можуть у кілька кліків оформити довідку ВПО та грошову допомогу від держави. Крім того, в застосунку можна скасувати статус ВПО або змінити місце фактичного проживання. Ці дві послуги автоматичні — процес відбувається без участі держслужбовця, а користувачам не потрібно чекати на його рішення.

За останні пів року українці через "Дію" скасували статус ВПО більш ніж 108 тисяч разів і змінили місце фактичного проживання понад 51 тисячу разів.

Обмін лампочок

Ще одна актуальна послуга в застосунку — можливість подати заявку на обмін старих ламп розжарювання на нові LED-лампи. Завдяки сервісу кожен українець може зробити свій внесок у збереження електроенергії. За останні шість місяців українці подали понад 180 тисяч заявок на обмін через застосунок "Дія". До речі, послуга ще актуальна для українців та установ. Тож замініть старі лампи, щоб більш свідомо використовувати електроенергію.

Повідомлення про пошкоджене майно та єВідновлення

Після початку повномасштабного вторгнення домівки тисяч українців зазнали руйнувань. Вже в березні 2022 року в застосунку "Дія" з’явилася можливість повідомити про пошкоджене майно. Тільки за останні пів року українці через застосунок "Дія" подали понад 164 тисячі повідомлень про пошкоджене майно.

Усі відомості фіксуються в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, який став основою для запуску послуги єВідновлення. Сервіс запрацював у травні цього року. Українці отримали можливість подати в "Дії" заяву про грошову допомогу, яку можна використати на ремонт житла, пошкодженого через російську агресію. У серпні послуга стала доступною і для власників зруйнованих домівок.

Українці вже подали 50 тисяч заяв про отримання фінансової допомоги для ремонту пошкодженого житла. А також 4200 заяв — про компенсацію за зруйноване майно.

Заміна водійського посвідчення

Послуга з’явилася в застосунку лише у травні, а вже до кінця вересня нею скористалися понад 104 тисячі українців. Замінити посвідчення через "Дію" можна за лічені хвилини. Потрібно подати заяву в застосунку, а потім забрати готовий документ у сервісному центрі МВС.

Зараз "Дія" тестує можливість замовити доставку водійського посвідчення кур’єром або до відділення Укрпошти. Якщо хочете стати бета-тестером — реєструйтеся через чатбот.

Застосунок "Дія"

Шеринг авто

В застосунку "Дія" можна в кілька кліків поділитися техпаспортом із родичем чи другом, коли позичаєте автівку. Це один із найпопулярніших сервісів у "Дії". Від квітня до жовтня користувачі пошерили авто через "Дію" понад 91 тисячу разів.

У застосунку також можна скасувати шеринг автівки. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача. Сервіс запрацював у "Дії" наприкінці квітня. За цей час ним скористалися понад 7 тисяч разів.

Найпопулярніші послуги на порталі "Дія"

Окрім застосунку, українці можуть отримати понад 100 сервісів на порталі "Дія". Далі про те, які з них були найзатребуванішими серед українців за останні пів року.

Портал "Дія"

Послуги для ФОП: автоматична реєстрація, внесення змін та автоматичне закриття

Попри повномасштабну війну, українці продовжують запускати власний бізнес і підтримувати економіку держави. Найпопулярніша на порталі — послуга автоматичної реєстрації власної справи. Це революційний сервіс, який дає змогу відкрити бізнес найшвидше у світі. Потрібно витратити близько 10 хвилин на заповнення заяви, зачекати 2 секунди на її оброблення — і ви підприємець. Протягом 6 місяців свій бізнес через "Дію" зареєстрували понад 130 тисяч разів.

Ще одна популярна послуга для підприємців — внесення змін про ФОП. Цей сервіс знадобиться, якщо ви переїхали, змінили прізвище, громадянство, вид економічної діяльності чи контактні дані. Щоб внести зміни до ФОП, більше не потрібно відвідувати держоргани і друкувати папери — все можна зробити в кілька кліків через "Дію", навіть не виходячи з дому. За 6 місяців українці понад 93 тисячі разів успішно внесли зміни до ФОП на порталі "Дія".

Також на порталі можна автоматично закрити ФОП. Жодних очікувань і перевірок заяв вручну — система сама передає дані до Єдиного державного реєстру. Українці скористалися сервісом понад 48 тисяч разів.

Будівельні послуги

На порталі "Дія" доступні 13 будівельних послуг. Частина з них — повністю автоматичні. Це дозволяє усунути людський фактор і знизити корупційні ризики. А отже, розпочати будівництво швидко, прозоро та без хабарів.

Щоб оформити всі необхідні дозволи, більше не потрібно ходити по кабінетах і збирати купу довідок. Достатньо за 10 хвилин подати заяву на порталі "Дія".

Серед найпопулярніших будівельних послуг:

повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;

подання змін до зареєстрованого повідомлення;

дозвіл на виконання будівельних робіт;

подання змін до вже виданого дозволу;

видача будівельного паспорта;

внесення змін до виданого будівельного паспорта.

Загалом від квітня до вересня українці скористалися будівельними послугами на порталі "Дія" понад 24 тисячі разів.

єМалятко

Ця комплексна послуга об’єднала одразу дев'ять сервісів, які необхідно оформити в разі народження дитини. Зокрема, держреєстрацію народження і визначення походження дитини, призначення допомоги на немовля, надання "пакунка малюка" тощо.

Застосунок "Дія"

Раніше, щоб отримати ці сервіси, батькам доводилося витрачати до 10 днів. Тепер усе можна зробити за 10 хвилин на порталі "Дія", навіть не виходячи з дому. Достатньо подати одну заяву — і все необхідне одразу у вас на руках. За період від квітня до вересня сервісом скористалися понад 60 тисяч разів.

Реєстрація шлюбу

На порталі "Дія" можна швидко і зручно подати заяву про шлюб онлайн та одразу вибрати місце, час, формат і залу, де пройде церемонія. Весь процес займе менше ніж 15 хвилин. Залишиться лише прийти на саму церемонію.

Застосунок "Дія"

Лише за період від квітня до вересня українці подали через портал "Дія" понад 10 тисяч заяв про шлюб.

Нагадаємо, в мобільному застосунку державних послуг "Дія" проходить бета-тестування сервіс, який дозволяє купувати та продавати автомобілі без зайвих клопотів.

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