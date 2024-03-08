Реєстрація шлюбу і ТЦК: юристка пояснила, чи передають дані чоловіка до військкомату

Юристка звернула увагу, що після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК.

Після реєстрації шлюбу в Україні відповідні інстанції повинні передати дані про військовозобов'язаного чоловіка до ТЦК та СП. Однак це не означає, що чоловіка одразу мобілізують.

Про це юристка юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

Юристка повідомила, що під час подавання заяви про державну реєстрацію шлюбу необхідно заповнити в ній відповідні пункти для надання інформації.

"Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", – пояснила Тернова.

За її словами, після передавання даних від РАЦСів до ТЦК чоловіку треба буде поновити у військкоматі свої облікові дані.

"Після реєстрацію шлюбу одразу ніхто не мобілізовує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних", – пояснила юристка.

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Вона також повідомила, що суди під час при розгляду цивільних справ – розірвання шлюбу, стягнення аліментів – не подають дані про військовзобов'язаних до ТЦК.

Не роблять цього суди і після розгляду справ, коли було ухвалене те чи інше рішення.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua інформував, які дані потрібно оновлювати військовозобов'язаним у ТЦК під час загальної мобілізації.

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