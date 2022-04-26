Реєстрація зруйнованого або пошкодженого житла в Україні: в ОП детально пояснили процедуру

Реєстрація зруйнованого або пошкодженого житла в Україні: в ОП детально пояснили процедуру

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.

Він опублікував відео з інструкцією у себе в Telegram.

Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло:

У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування/ або військової адміністрації. Якщо немає можливості зареєструватись через "Дію", необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування. Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутись до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна. Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів.

Тимошенко зазначив, що тільки на Київщині зруйновано понад двох тисяч будівель.

Нагадаємо, за два місяці війни у Сумській області зафіксовано пошкодженими та зруйнованими близько 1800 будівель.

Як працюватиме закон про компенсацію за зруйноване житло

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