Реєстрація зруйнованого або пошкодженого житла в Україні: в ОП детально пояснили процедуру

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.
Він опублікував відео з інструкцією у себе в Telegram.
Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло:
- У разі пошкодження вашого будинку, квартири або іншого майна треба зареєструвати заявку в "Дії" та звернутися до органів місцевого самоврядування/ або військової адміністрації.
- Якщо немає можливості зареєструватись через "Дію", необхідно напряму подати заявку до органів місцевого самоврядування.
- Після того, як реєстрацію буде завершено, треба звернутись до Національної поліції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна.
- Зараз урядом розробляється питання компенсації. Експерти здійснюють візуальні огляди пошкоджених об'єктів.
Тимошенко зазначив, що тільки на Київщині зруйновано понад двох тисяч будівель.
Нагадаємо, за два місяці війни у Сумській області зафіксовано пошкодженими та зруйнованими близько 1800 будівель.
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