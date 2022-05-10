Чи безпечно зараз купувати житло в Україні: з обмеженнями відновлено реєстрацію угод із нерухомістю

Після відкриття реєстру речових прав на нерухоме майно українці знову можуть укладати угоди купівлі та продажу житла. Які нюанси та ризики таких угод, наскільки безпечно купувати нерухомість під час війни - в матеріалі ТСН.ua

З початком війни, тобто понад два місяці ринок нерухомості фактично не функціонує. Більшості українців під час війни не до цього. Та головна причина замороження ринку нерухомості в тому, що більшість реєстрів, в тому числі реєстр речових прав на нерухоме майно, щоб запобігти несанкціонованим втручанням були закриті. Мін'юст України обмежив роботу реєстрів міністерства з кола користувачів та регіону. Закриття реєстрів не дозволяло покупцю перевірити наявність арешту, заборони на те чи інакше майно, що унеможливлює укладання угод купівлі-продажу та набуття права власності. У зв'язку з цим почали з'являтися різні ризиковані схеми надання власності на нерухомість. Наприклад, укладатися попередні договори, договори задатків, з умовою дооформлення їх після відкриття реєстрів. Такі договори не є юридично значущими, через те, що будь-який договір повинен бути нотаріально посвідченим, тоді він має юридичну силу. У випадку договору задатку, сторони угоди можуть в будь-який момент відмовитись від угоди та своїх зобов'язань.

Реєстр речових прав на нерухоме майно відкритий з обмеженнями: які ризики купівлі житла

19 квітня Міністерство юстиції України заявило про відкриття реєстру речових прав на нерухоме майно з такими обмеженнями.

Після реєстрації права власності на нерухомість з нею протягом 1 місяця не можна проводити ніяких дій. Така міра застосована з метою унеможливити рейдерські схеми, коли майно може за один день продатися декілька разів, щоб потім його вже не можна було повернути навіть через суд.

Заборонена купівля-продаж майна за дорученням, продавати його можуть лише власники. Навіть якщо власники за кордоном, без їх присутности укладати угоду не можливо.

Продати чи купувати житло можна не у будь-якого нотаріуса. Мін'юст затвердив список нотаріусів, які мають право засвідчувати договору купівлі-продажу.

Нотаріально засвідчити договір з нерухомістю можна лише у межах області, де нерухомість розташована.

Виняток зробили для операцій з нерухомістю у Києві та Київській області. Засвідчити угоди можуть як нотаріуси, зареєстровані у Києві та Київській області так і нотаріуси зареєстровані за місцем проживання фізичної особи — однієї зі сторін договору, який укладається.

Експерти відзначають, що в будь-якому разі під час воєнного стану операції з купівлі-продажу є ризикованими через те, що будь-яка угода, відповідно до ст. 233 Цивільного кодексу України може бути визнана недійсною у зв’язку з наявністю важкої для покупця обставини, а такою обставиною і є війна.

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