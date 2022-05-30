"Реєструємо близько 4 тисяч нових випадків": Кузін розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

"Реєструємо близько 4 тисяч нових випадків": Кузін розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

В Україні від коронавірусної інфекції за тиждень помирає 20-30 людей.

Це набагато менше, ніж було під час пікових навантажень і хвиль COVID-19.

Про це в інтерв’ю “Суспільному” повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, в різних країнах світу - зокрема у Китаї, з’являються нові штами і мутації вірусу. В Україні ж нових видів не зафіксовано. Хоча рівень тестування впав майже на 90%.

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“В Україні продовжується молекулярний епідеміологічний нагляд. Це означає, що ми з кожної території, області, беремо зразки ковіду, і розшифровуємо геном, дивимося, які штами циркулюють в Україні. Так ось, в країні продовжує циркулювати “Омікрон”. Він викликає набагато легші випадки, які маскуються під звичайні ГРВІ, проходять за 3-4 дні, і найчастіше не призводять до важкого перебігу”, - розповів Ігор Кузін.

Він також додав, що в середньому зараз проводять близько 3,5 тисяч тестів з використанням швидких методів діагностики.

“І 1100-1200 досліджень ПЛР — це коли пацієнт або госпіталізується, або в нього проводиться повноцінне молекулярне дослідження. Сумарно впродовж тижня ми реєструємо близько 4 тисяч нових випадків інфікування COVID-19. На жаль, також є смертельні випадки, випадки інфікування і хвороби серед медичних працівників. Але загальна кількість є дійсно меншою”, - підкреслив головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо, що очільниця МЗС Франції приїхала до Бучі.

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