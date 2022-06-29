"Рейковим" партизанам з Білорусі, які допомагали Україні, загрожує смертна кара

"Рейковим" партизанам з Білорусі, які допомагали Україні, загрожує смертна кара

В Білорусі судитимуть трьох чоловіків, які пошкодили залізничну колію, аби призупинити постачання російської зброї і техніки до Білорусі, а потім до України.

Їх звинувачують у державній зраді, а за скоєне їм може загрожувати смертна кара.

Про це повідомляє Слідчий комітет республіки Білорусь.

Завершено розслідування кримінальної справи стосовно чоловіків, які пошкодили залізничну колію на території Гомельської області.

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Відомо, що "рейковими" партизанами стали троє чоловіків 29, 33 і 51 років.

Вночі з 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу з обладнанням, яка є засобом сигналізації на залізниці.

"Слідством встановлено, що злочинні дії фігурантів, у тому числі щодо надання допомоги іноземній організації у заподіянні шкоди національній безпеці Республіки Білорусь – і є зрада Батьківщини – зрада державі", - повідомляють у Слідчому комітеті.

Чоловікам пред'явлено звинувачення щодо низки статей Кримінального кодексу Республіки Білорусь:

ч. 3 ст. 361-1 (участь в екстремістському формуванні);

ч. 3 ст. 289 (акт тероризму, вчинений у складі організованої групи, що спричинив тяжкі наслідки, що створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень);

ч.ч. 2,4 ст. 309 (навмисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу аварії, аварії та загибелі людей);

ч. 1 ст. 356 (зрада державі).

Зараз вони перебувають під вартою, їхнє майно заарештоване.

За скоєння зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання до смертної кари.

Нагадаємо, що Слідчий комітет Білорусі повідомив про затримання двох мешканців міста Мозиря, яких підозрюють у підготовці знищення російської військової техніки, яка перебуває на території цієї країни.

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