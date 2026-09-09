Рейковий терор: аналітики пояснили зміну тактики Росії

удар по потягу Харків-Ізюм / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

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Росія розпочала нову смертельну фазу війни проти України, навмисно та систематично атакуючи залізничну і загальну логістичну інфраструктуру. Про це свідчать звіти провідних західних аналітичних центрів та медіа, опубліковані на початку вересня 2026 року.

ТСН.ua зібрав аналіз військових та геополітичних цілей, які переслідує Кремль цими безжальними атаками на транспортні комунікації. Західні аналітики констатують, що Росія розглядає українську транспортну мережу як інтегровану ціль для перелому ходу війни.

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Блокада логістики та продовольча криза

Видання The Guardian у своєму матеріалі зазначає, що окупанти перейшли до цілеспрямованого полювання на рухомий склад, що знаменує нову смертельну фазу війни. Залізниця тривалий час залишалася головним рятівним колом держави, але тепер агресор намагається повністю паралізувати пасажирське та вантажне сполучення.

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«Цього року Росія розпочала прямі атаки на цивільні локомотиви», — пояснив зміну тактики член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 1 вересня зафіксували, що Російська Федерація одночасно б’є по морських портах, цивільних суднах, залізниці та прикордонній інфраструктурі. Головною ціллю такого комплексного удару є унеможливлення постачання військової допомоги від союзників та зупинка залишків економічної діяльності.

Паралельно з ударами по коліях російські війська свідомо атакують складську інфраструктуру та критичні ланцюжки постачання продовольства. Закордонні журналісти підкреслюють, що руйнування логістики вже призводить до дефіциту та суттєвого здорожчання продуктів у столиці на 2,5–15 відсотків.

«Російські війська змінюють тактику ударів, щоб максимізувати шкоду для цивільного населення», — попереджають експерти Інституту вивчення війни.

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Ускладнення ППО та війна на виснаження

У наступних звітах за 7 та 8 вересня американські військові експерти вказують, що для терору окупанти використовують комбіновані далекобійні пакети. Ворог масовано застосовує нові реактивні дрони, крилаті й балістичні ракети, а на півдні активно скидає модернізовані керовані авіабомби.

«Удари по залізничних станціях та вузлах глибоко в тилу змушують Україну розпорошувати свої системи протиповітряної оборони», — йдеться у зведенні ISW.

Аналітики додають, що Росія розглядає українську залізничну мережу не просто як типовий цивільний об’єкт. Для Кремля це цілісна військово-економічна ціль, повне виведення з ладу якої має переламати хід тривалої війни на виснаження.

Тактика знищення залізниці

Британський аналітик Метью Періш у статті для The Lviv Herald пояснив, що Росія кардинально змінила підхід до атак на українську транспортну інфраструктуру. Ворог перейшов від хаотичних бомбардувань до системного та технологічно складного руйнування критичних об’єктів.

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«Сама залізниця, включаючи локомотиви та людей, необхідних для її експлуатації, все частіше розглядається як цільова система», — зазначає експерт.

Оскільки пошкоджені колії та мости українські ремонтники відновлюють напрочуд швидко, окупанти зосередилися на знищенні того, що найважче замінити. Головною мішенню стали дефіцитні тепловози та електровози, виготовити які за одну ніч просто неможливо.

«Кампанія проти локомотивів атакує не лише інфраструктуру, а й стійкість залізниці», — підкреслює Метью Періш.

Тривожною тенденцією стало цілеспрямоване полювання на самих працівників транспортної мережі за допомогою ударних безпілотників. Зокрема, російські війська свідомо скеровують дрони типу «Шахед» просто в кабіни машиністів, намагаючись вбити фахівців із безцінним досвідом.

Паралельно агресор веде потужну економічну війну на виснаження, змушуючи транспортну компанію витрачати колосальні ресурси на постійні ремонти. За підрахунками аналітика, такі методичні дії Кремля покликані фрагментувати країну та максимально ускладнити доставлення західної зброї на фронт.

Мета ударів та блокування евакуації

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у своїй авторській колонці для видання Espreso пояснив справжні мотиви такого прицільного транспортного терору. За його словами, російська окупаційна армія намагається штучно перевести всю військову логістику та евакуаційні потоки з поїздів на автомобільні шляхи.

«Російські війська чітко продумали свої дії, і їхня операція має комплексний характер», — констатував Дмитро Снєгирьов.

У статті також згадується думка іншого військового аналітика Владислава Селезньова, який підтверджує цілеспрямований зрив військового постачання. За його оцінками, синхронний рух техніки та біженців автотрасами неминуче спричинить масштабні транспортні затори і справжній колапс.

«Відповідно, ворог намагається максимально уповільнити рух військових ешелонів, які забезпечують наші Сили оборони на різних ділянках фронту», — підкреслив Владислав Селезньов.

Ця підступна тактика загалом має на меті викликати стрімке зростання хаосу у великих тилових містах та суттєвий спад морального духу громадян. Загарбники сподіваються, що відчай цивільного населення змусить політичне керівництво держави піти на невигідні переговори з Російською Федерацією.

Статистика руйнувань залізниці та заклик до міжнародних партнерів

Офіційна статистика підтверджує катастрофічні масштаби російського терору проти української транспортної системи. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у своєму телеграм-каналі опублікував шокувальні цифри втрат.

«Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 6125 атак на залізничну інфраструктуру, понад 1500 — цього року», — констатував урядовець.

За словами високопосадовця, внаслідок цих цілеспрямованих ворожих ударів вже пошкоджено 509 українських локомотивів та 249 вагонів. Попри такі серйозні руйнування, національний перевізник продовжує щодня забезпечувати життєво важливі пасажирські та вантажні перевезення.

«Останні удари показують чітку тенденцію: Росія одночасно атакує морські порти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру», — наголосив очільник відомства.

Щоб запобігти повному логістичному колапсу, посадовець під час спеціального брифінгу звернувся до представників 27 країн із проханням терміново передати Україні додаткові локомотиви. Він також закликав союзників долучатися до створеного Литвою Фонду підтримки транспорту, щоб оперативно відновлювати розбиті окупантами об’єкти.

«Російські удари по українській логістиці вже мають прямий вплив за межами України», — підсумував Микола Калашник.

Удар по потягу на Харківщині 9 вересня

Російський терор проти цивільного транспортного сполучення не припиняється ні на мить. Вранці 9 вересня росіяни вдарили безпілотником по потягу у Харківській області поблизу села Іскра.

За даними Ізюмської військової адміністрації, ворожий дрон типу «Шахед» поцілив у задню частину регіонального потяга сполученням Харків — Ізюм, що спричинило масштабну пожежу. Керівник правління Укрзалізниці підтвердив факт атаки та зазначив, що транспорт вдалося вчасно зупинити для порятунку людей.

«Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого, втім, розліт уламків значний», — повідомив Олександр Перцовський.

На жаль, повністю уникнути жертв під час цього ранкового обстрілу не вдалося. Уламкові поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 людей, серед яких є як звичайні пасажири, так і працівники залізниці.

Атаки на поїзди південного напрямку

Цілеспрямовані атаки на пасажирські ешелони зафіксували також в Одеській та Херсонській областях. Зокрема, 2 вересня російський безпілотник поцілив поблизу поїзда сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

«Моніторингова команда ухвалила рішення про евакуацію завчасно, тому в момент удару пасажири та бригади вже перебували в безпеці», — розповів керівник Укрзалізниці про успішний порятунок людей.

Вже 5 вересня ворожі дрони атакували пасажирський потяг, який прямував до Херсона, серйозно пошкодивши 2 тепловози. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок цього удару були поранені двоє осіб.

Постраждалими виявилися 55-річна працівниця залізниці, яка отримала вибухову травму та контузію, а також 18-річна дівчина із травмою ноги. Поліція оперативно документує ці обстріли пасажирських ешелонів як чергові воєнні злочини Росії.

Загиблі залізничники

Найтрагічніший інцидент останніх днів стався у ніч проти 1 вересня, коли російська армія вдарила балістикою по Києву. Ракети прицільно зруйнували столичне залізничне депо, внаслідок чого загинуло 6 співробітників компанії, а ще один отримав поранення.

Згодом ворожі «Шахеди» завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ — Суми. Рятувальникам ДСНС спільно з місцевою владою вдалося оперативно ліквідувати пожежу та безпечно евакуювати 90 пасажирів спеціальними автобусами.

«Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах — страшний воєнний злочин», — підкреслив Олександр Перцовський.

Аналогічний інцидент стався на регіональному маршруті Дніпро — Запоріжжя, де окупанти завдали прицільного удару по рухомому складу. Поїзд вдалося вчасно зупинити, а пасажирів оперативно перевели до мобільного укриття.

На жаль, під час атаки на запорізькому напрямку загинула одна провідниця. Вона повернулася до вагона вже після оголошення тривоги, тому на місці влучання досі триває пошукова операція.

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