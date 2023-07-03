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Потяги з жіночими купе зробили перше коло за маршрутами — "Укрзалізниця"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Потяги з жіночими купе зробили перше коло за маршрутами — "Укрзалізниця"

Укрзалізниця запустила потяги з жіночими купе / Фото: ТСН.ua

Декілька квитків до жіночих купе все ж помилково продали чоловікам.

Перші чотири рейси з жіночими купе зробили повне коло за маршрутом. Ініціативу позитивно сприйняли в усіх містах старту курсування потягів з новими купе: Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Києві, Ужгороді, Ясіні, Трускавці та десятків міст, де зупинявся потяг. 

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці". 

"Вторгнень" і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано. Чесно зізнаємося, що декілька квитків до жіночих купе таки було помилково продано чоловікам, ми вже знайшли причину і усунули її, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе", - йдеться в повідомленні.  

В УЗ нагадали, що ціна та якість вагонів з жіночими купе такі самі, як і для звичайних купе. У вагонах, де є жіночі купе можуть бути й чоловіки, адже окремих вагонів виключно для жінок наразі немає. Квитки в спеціальні купе можна придбати тільки в додатку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, на сайті Кабміну 15 травня з'явилася петиція про запровадження у потягах "Укрзалізниці" окремих вагонів для жінок і чоловіків. Ініціатори створення окремих вагонів аргументували, що нововведення "зможе зробити поїздки безпечнішими".

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Дата публікації
Перегляди
150
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