Рейсовий автобус потрапив в смертельну ДТП на Закарпатті: одна людина загинула, ще 10 постраждали

На Закарпатті в ДТП зіткнулись автобус та легковик Opel Zafira.

У селі Хмільник Закарпатської області рейсвий автобус потрапив в ДТП, внаслідок чого постраждав водій та ще 9 пасажирів, серед яких - 5 дітей. Водій іншого авто загинув на місці.

Про це сьгодні, 25 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпаття.

Повідомлення про аварію рятувальник отримали 09:36 год. 24 серпня.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на відрізку дороги Т0717 Кам’янське-Берегово в с. Хмільник Берегівського району. Автомобіль Opel Zafira, рухаючись в напрямку с. Сільце, зіткнувся з рейсовим автобусом Mercedes-Benz, який рухався в напрямку м. Берегово. Внаслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля 1984 р. н. та травмовано 10 людей в автобусі (1 водій та 9 пасажирів)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, внаслідок аварії загинув водій легковика.

"А водія автобуса та дев’ятьох пасажирів (серед яких п’ятеро дітей) після надання першої догоспітальної допомоги доправлено до Іршавської районої лікарні. Трьох із них, після огляду та обстеження фахівцями медзакладу – госпіталізовано", - зазначили у медзакладі.

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