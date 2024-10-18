Рейтинг ДСЯО: МАУП серед кращих у сфері управління університетом

15 жовтня 2024 року Державна служба якості освіти України (ДСЯО) оприлюднила оновлений рейтинг університетів за ступенем ризику для 2024/2025 навчального року.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була визнана закладом з найменшим рівнем ризику, що є важливим показником стабільності та ефективності роботи університету.

Рейтинг ДСЯО, що визначає частоту планових перевірок університетів, не є безпосередньою оцінкою якості освіти. Він відображає ступінь ефективності управління закладом вищої освіти. Тому для багатьох університетів цей перелік є сигналом до покращення своєї адміністративної діяльності.

Серед критеріїв оцінювання враховуються: