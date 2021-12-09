Рейтинг міст: де найкраще живеться, а де мешканці найбільше схвалюють діяльність влади

Найкращим містом виявилася Вінниця.

В Україні нещодавно провели опитування про те, чи задоволені українці якістю комунальних послуг, безпекою, екологією, інфраструктурою, муніципальною владою в їхньому місті. Опитали 19 тис. осіб різних обласних центрів.

Що показала опитування та чим не задоволені мешканці міст - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Учасники опитування ставили оцінку від одного до п'яти. Цікаво, що в загальному підсумку жодне місто не набрало навіть чотирьох балів. Втім, найкращою виявилася Вінниця. Після неї у рейтингу опинилися Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів і Хмельницький. Результат Києва - 2,9 балів з 5. Цього вистачило щоб опинитися на 18 сходинці. На останньому, 24-му місці, опинився Херсон.

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Окремо в опитуванні визначали емоційне сприйняття власного міста. У цьому рейтингу також перемогла Вінниця. Своє місто вінничани вважають красивим, доглянутим, сучасним, квітучим і радісним.

Серед усіх показників, найгірше свої міста українці оцінюють за рівнем економічного розвитку та екологічним станом.

Київ посів третє місце з кінця за оцінкою рівня забруднення, поступившись лише Маріуполю та Запоріжжю. Натомість найбільш еклогічно чистим, за версією місцевих жителів, став Чернігів.

Рейтинг міст: які міста найбільше подобаються українцям

Також у Чернігові мешканці найбільше схвалюють діяльність місцевої влади. Незадоволені місцевою владою у Полтаві та Сєвєродонецьку. У Києві діяльність міського голови позитивно оцінюють половина жителів. Невдоволені кияни тим, як використовують їхні податки: 75% вважають що гроші витрачаютьють недоцільно.

В дослідженні виокремили Одесу та Львів - ці міста місцеві мешканці вважають унікальними.

За даними опитування, майже половина (47%) українців вважають, що міста рухаються в правильному напрямку. Лише чверть опитанних такої ж думки щодо України. Щодо довіри, то серед інститутів українці найбільше довіряють волонтерам, церкві та армії, а найменше — судам, уряду та парламентові.