Рейтинг найщасливіших країн світу – на якому місці Україна

У рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла 92 місце. На рівень щастя глобально вплинуло повномасштабне вторгнення Росії – водночас, показник вищий за довоєнні часи.

Щорічні опитування World Happiness Report проводять поміж 150 країн світу, пише CNN.

Звіт World Happiness Report, підготовлений ООН, ґрунтується на даних глобального опитування людей у приблизно 150 країнах світу. Держави ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки – у цьогорічному звіті йдеться про період від 2020 по 2022 роки.

Рівень щастя визначають за декількома показниками – тривалість життя, соціальна підтримка ВВП на душу населення, низька корупція, щедрість у суспільстві та свобода в ухваленні рішень.

Результати рейтингу також продемонстрували, що рівень щастя в більшості країн після періоду пандемії залишився майже без змін, а от доброзичливість зросла на 25%.

15 найщасливіших націй світу:

1. Фінляндія

2. Данія

3. Ісландія

4. Ізраїль

5. Нідерланди

6. Швеція

7. Норвегія

8. Швейцарія

9. Люксембург

10. Нова Зеландія

11. Австрія

12. Австралія

13. Канада

14. Ірландія

15. США

Нижче за Україну у рейтингу щастя опинилися Кот-д'Івуар, Габон, Нігерія, Камерун, Мозамбік, Ірак, Палестина, Марокко, Іран.

Найбільш нещасливі – Афганістан та Ліван.

Нагадаємо, за даними загальнонаціонального опитування соціологічної групи "Рейтинг", після початку війни понад 50% українців залишились без роботи.

Читайте також: