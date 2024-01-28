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Рейтинг найсильніших армій Європи - Україна посіла одну із лідерcьких позицій

Рейтинг найсильніших армій Європи - Україна посіла одну із лідерcьких позицій

Збройні сили України. Колаж / Фото: ТСН.ua

Збройних сил України зміцнюється фінансовою та матеріальною завдяки підтримці західних партнерів.

Збройні сили України увійшли у п'ятірку найсильніших армій Європи, посівши четверту сходинку та випередивши західних партнерів. 

Про це йдеться у щорічному рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, яка опублікувала список найпотужніших армій Європи.

Зазначається, що до списку увійшли 37 європейських країн.

Топ-5 найпотужніших армій має такий вигляд:

  • Великої Британії,
  • Італії,
  • Франція,
  • Україна,
  • Німеччина.

Зокрема, потужність Збройних сил України зміцнюється фінансовою та матеріальною завдяки підтримці західних союзників, зокрема США.

Останні сходинки у рейтингу посіли:

  • Косова - 35
  • Ісландія - 36
  • Молдова - 37

Нагадаємо, що серед армії світу 2024 року (145 країн) Україна посідає 18 місце. Найпотужнішою є армія США.

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