Рейтинг найсильніших армій Європи - Україна посіла одну із лідерcьких позицій

Збройних сил України зміцнюється фінансовою та матеріальною завдяки підтримці західних партнерів.
Збройні сили України увійшли у п'ятірку найсильніших армій Європи, посівши четверту сходинку та випередивши західних партнерів.
Про це йдеться у щорічному рейтингу міжнародної компанії Global Firepower, яка опублікувала список найпотужніших армій Європи.
Зазначається, що до списку увійшли 37 європейських країн.
Топ-5 найпотужніших армій має такий вигляд:
- Великої Британії,
- Італії,
- Франція,
- Україна,
- Німеччина.
Зокрема, потужність Збройних сил України зміцнюється фінансовою та матеріальною завдяки підтримці західних союзників, зокрема США.
Останні сходинки у рейтингу посіли:
- Косова - 35
- Ісландія - 36
- Молдова - 37
Нагадаємо, що серед армії світу 2024 року (145 країн) Україна посідає 18 місце. Найпотужнішою є армія США.
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