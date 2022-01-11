Рейтинг паспортів світу: у лідерах Японія та Сінгапур, на якому місці Україна

Рейтинг паспортів світу: у лідерах Японія та Сінгапур, на якому місці Україна

Експерти відзначили нерівність, яка збільшується між країнами глобальної півночі та країнами глобального півдня, між багатшими та біднішими державами.

Україна піднялася на 35 місце у рейтингу Індексу паспортів світу від компанії Henley & Partners.

У минулому кварталі наша країна посідала 37 місце. Піднятися на дві позиції вдалося завдяки підписанню безвізу із французькими заморськими територіями та Оманом.

Станом на 11 січня 2022 року власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття до 141 країни світу.

Лідери і аутсайдери

Лідирують у списку Сінгапур і Японія. Громадяни цих країн можуть відвідати без візи 192 країни світу.

Друге місце: Німеччина та Південна Корея (190 країн).

Третє місце: Іспанія, Італія, Люксембург та Фінляндія (189 країн).

Четверте місце посіли одразу п'ять країн: Австрія, Данія, Нідерланди, Франція та Швеція (188 країн).

П'яте місце: Ірландія та Португалія (187 країн).

Росія опинилася на 46 місці. Білорусь і Казахстан на 65 і 68 місцях. Афганістан перебуває на останньому, 111-му місці індексу, з 26 країнами, куди афганці можуть поїхати без віз.

Нерівність і "апартеїд подорожей"

Експерти відзначили нерівність, яка збільшується між країнами глобальної півночі та країнами глобального півдня, між багатшими та біднішими державами. Наприклад, громадяни таких країн, як Швеція та США, можуть відвідувати понад 180 напрямків без віз, тоді як власники паспортів з Анголи, Камеруну та Лаосу можуть в’їхати лише до близько 50 країн.

Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш звернув увагу на так званий "апартеїд подорожей", проблема якого стала особливо гострою після виявлення в Африці нових штамів COVID-19.

"Паспорти та візи – це інструменти, які впливають на соціальну нерівність у всьому світі, оскільки саме вони визначають можливості для переміщень світом. Кордони, в яких ми народилися, та документи, на які ми маємо право, так само випадкові, як і колір шкіри", — говорить Кріс Келін, голова Henley & Partners.

Келін закликає багатші держави заохочувати позитивну внутрішню міграцію, щоб допомогти перерозподілити та збалансувати людські та матеріальні ресурси у всьому світі.

Нагадаємо, що Євросоюз відклав введення обов'язкової плати за поїздки по безвізу.

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