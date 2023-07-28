Щороку в червні Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти формує Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.
Для визначення ТОП-30 найкращих закладів, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, спеціалісти ВООРГВО беруть до уваги, яке місце приватні ЗВО займають у рейтингах «Scopus» та «ТОП-200 Україна», а також кількість вступників.
«ТОП-200 Україна» створюється на основі відкритих даних прямих вимірів з веб-ресурсів незалежних національних і міжнародних організацій та установ. Даний рейтинг є максимально коректним і високо шанованим з причин забезпечення повної відкритості, прозорості та незалежності ранжування університетів у ньому.
При складанні рейтингу «Scopus» до уваги береться кількість наукових публікацій авторства студентів і викладачів вишів та кількість цитувань цих публікацій. Цінність рейтингу полягає у тому, що він є маркером рівня фаховості наукового і науково-педагогічного кадрового складу ЗВО та показником актуальності і новизни їх наукових досліджень.
Кількість вступників, на відміну від двох вказаних рейтингів, вказує на визнання закладу не лише серед професійної спільноти, але й серед абітурієнтів.
Тож Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2023 року, складений фахівцями ВООРГВО, є найбільш збалансованим, адже враховує оцінки університетів, отримані за їхню наукову діяльність, якість освітніх послуг, попит на випускників на ринку праці та значущість суспільної думки про них.
ТОП-30 кращих приватних університетів України 2023 за версією ВООРГВО виглядає наступним чином:
|
Місце
|
Назва закладу вищої освіти
|
Зараховано на контракт
|
ТОП 200
|
Scopus
|
Підсумковий
|
1
|
48
|
83
|
49
|
180
|
2
|
Львівський торговельно-економічний університет
|
54
|
129
|
92
|
275
|
3
|
Європейський університет
|
40
|
113
|
132
|
285
|
4
|
Міжнародний гуманітарний університет
|
32
|
156
|
119
|
307
|
5
|
Полтавський університет економіки і торгівлі
|
104
|
91
|
139
|
334
|
6
|
Український католицький університет
|
87
|
88
|
163
|
338
|
7
|
Університет імені Альфреда Нобеля
|
116
|
102
|
144
|
362
|
8
|
Університет "Київська школа економіки"
|
208
|
96
|
72
|
376
|
9
|
Університет економіки та права "КРОК"
|
133
|
97
|
156
|
386
|
10
|
Київський університет культури
|
13
|
201
|
203
|
417
|
11
|
Київський медичний університет
|
108
|
157
|
160
|
425
|
12
|
Університет Короля Данила
|
70
|
193
|
184
|
447
|
13
|
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|
163
|
147
|
150
|
460
|
14
|
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
|
88
|
188
|
205
|
481
|
15
|
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
|
95
|
185
|
205
|
485
|
16
|
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
|
114
|
175
|
205
|
494
|
17
|
Київський міжнародний університет
|
148
|
179
|
176
|
503
|
18
|
Класичний приватний університет
|
111
|
194
|
205
|
510
|
19
|
Академія праці, соціальних відносин і туризму
|
183
|
168
|
175
|
526
|
20
|
Український гуманітарний інститут
|
184
|
167
|
205
|
556
|
21
|
Дніпровський гуманітарний університет
|
162
|
201
|
200
|
563
|
22
|
Технічний університет "Метінвест політехніка"
|
165
|
201
|
201
|
567
|
23
|
Академія рекреаційних технологій і права
|
169
|
201
|
205
|
575
|
24
|
Буковинський університет
|
223
|
191
|
168
|
582
|
25
|
Львівський медичний інститут
|
202
|
201
|
179
|
582
|
26
|
Міжнародний європейський університет
|
224
|
201
|
173
|
598
|
27
|
ІТ СТЕП Університет
|
210
|
201
|
205
|
616
|
28
|
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
|
215
|
201
|
205
|
621
|
29
|
Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ"
|
216
|
201
|
205
|
622
|
30
|
Київська академія прикладних мистецтв
|
217
|
201
|
205
|
623
Якщо порівнювати з минулорічним рейтингом, то бачимо, що лідер приватного сектору не змінився. Вже вчетверте першу позицію зі значним відривом обіймає Міжрегіональна Академія управління персоналом.
Зберегли свої позиції в рейтингу такі заклади, як Львівський торговельно-економічний університет (2 місце) та Міжнародний гуманітарний університет (4 місце).
А от Університет імені Альфреда Нобеля, який знаходиться в Дніпрі, та Університет «Київська школа економіки» цьогоріч вибули з п’ятірки лідерів, посівши відповідно 7 та 8 місця.
Стрімке зростання в рейтинговій таблиці показав Європейський університет, за рік перемістившись з 10 позиції відразу на 3.
Полтавський університет економіки і торгівлі продовжує поступове, але впевнене зростання, як і минулого року піднявся на одну сходинку, тепер вже - з 6 на 5 місце.
Зазначимо, що всі виші, які увійшли до ТОП-30, є гідними для вступу на контрактну форму навчання, адже навчають популярним та затребуваним спеціальностям, роблять вищу освіту в Україні більш інноваційною та доступною для всіх охочих. При цьому дотримуючись всіх державних стандартів, рекомендованих МОН України. А лідери ТОП-30 взагалі є потужними закладами-новаторами, що задають тренди в розвитку вітчизняної вищої школи.