Щороку в червні Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти формує Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Для визначення ТОП-30 найкращих закладів, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, спеціалісти ВООРГВО беруть до уваги, яке місце приватні ЗВО займають у рейтингах «Scopus» та «ТОП-200 Україна», а також кількість вступників.

«ТОП-200 Україна» створюється на основі відкритих даних прямих вимірів з веб-ресурсів незалежних національних і міжнародних організацій та установ. Даний рейтинг є максимально коректним і високо шанованим з причин забезпечення повної відкритості, прозорості та незалежності ранжування університетів у ньому.

При складанні рейтингу «Scopus» до уваги береться кількість наукових публікацій авторства студентів і викладачів вишів та кількість цитувань цих публікацій. Цінність рейтингу полягає у тому, що він є маркером рівня фаховості наукового і науково-педагогічного кадрового складу ЗВО та показником актуальності і новизни їх наукових досліджень.

Кількість вступників, на відміну від двох вказаних рейтингів, вказує на визнання закладу не лише серед професійної спільноти, але й серед абітурієнтів.

Тож Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2023 року, складений фахівцями ВООРГВО, є найбільш збалансованим, адже враховує оцінки університетів, отримані за їхню наукову діяльність, якість освітніх послуг, попит на випускників на ринку праці та значущість суспільної думки про них.

ТОП-30 кращих приватних університетів України 2023 за версією ВООРГВО виглядає наступним чином:

Місце Назва закладу вищої освіти Зараховано на контракт ТОП 200 Scopus Підсумковий 1 Міжрегіональна Академія управління персоналом 48 83 49 180 2 Львівський торговельно-економічний університет 54 129 92 275 3 Європейський університет 40 113 132 285 4 Міжнародний гуманітарний університет 32 156 119 307 5 Полтавський університет економіки і торгівлі 104 91 139 334 6 Український католицький університет 87 88 163 338 7 Університет імені Альфреда Нобеля 116 102 144 362 8 Університет "Київська школа економіки" 208 96 72 376 9 Університет економіки та права "КРОК" 133 97 156 386 10 Київський університет культури 13 201 203 417 11 Київський медичний університет 108 157 160 425 12 Університет Короля Данила 70 193 184 447 13 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 163 147 150 460 14 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 88 188 205 481 15 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 95 185 205 485 16 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 114 175 205 494 17 Київський міжнародний університет 148 179 176 503 18 Класичний приватний університет 111 194 205 510 19 Академія праці, соціальних відносин і туризму 183 168 175 526 20 Український гуманітарний інститут 184 167 205 556 21 Дніпровський гуманітарний університет 162 201 200 563 22 Технічний університет "Метінвест політехніка" 165 201 201 567 23 Академія рекреаційних технологій і права 169 201 205 575 24 Буковинський університет 223 191 168 582 25 Львівський медичний інститут 202 201 179 582 26 Міжнародний європейський університет 224 201 173 598 27 ІТ СТЕП Університет 210 201 205 616 28 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 215 201 205 621 29 Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" 216 201 205 622 30 Київська академія прикладних мистецтв 217 201 205 623

Якщо порівнювати з минулорічним рейтингом, то бачимо, що лідер приватного сектору не змінився. Вже вчетверте першу позицію зі значним відривом обіймає Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Зберегли свої позиції в рейтингу такі заклади, як Львівський торговельно-економічний університет (2 місце) та Міжнародний гуманітарний університет (4 місце).

А от Університет імені Альфреда Нобеля, який знаходиться в Дніпрі, та Університет «Київська школа економіки» цьогоріч вибули з п’ятірки лідерів, посівши відповідно 7 та 8 місця.

Стрімке зростання в рейтинговій таблиці показав Європейський університет, за рік перемістившись з 10 позиції відразу на 3.

Полтавський університет економіки і торгівлі продовжує поступове, але впевнене зростання, як і минулого року піднявся на одну сходинку, тепер вже - з 6 на 5 місце.

Зазначимо, що всі виші, які увійшли до ТОП-30, є гідними для вступу на контрактну форму навчання, адже навчають популярним та затребуваним спеціальностям, роблять вищу освіту в Україні більш інноваційною та доступною для всіх охочих. При цьому дотримуючись всіх державних стандартів, рекомендованих МОН України. А лідери ТОП-30 взагалі є потужними закладами-новаторами, що задають тренди в розвитку вітчизняної вищої школи.