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Рейтинг приватних університетів України 2023 Новини компаній

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Щороку в червні Всеукраїнське Об'єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти формує Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України за результатами, які ці заклади отримували протягом року в загальновизнаних всеукраїнських та міжнародних рейтингах.

Для визначення ТОП-30 найкращих закладів, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, спеціалісти ВООРГВО беруть до уваги, яке місце приватні ЗВО займають у рейтингах «Scopus» та «ТОП-200 Україна», а також кількість вступників.

«ТОП-200 Україна» створюється на основі відкритих даних прямих вимірів з веб-ресурсів незалежних національних і міжнародних організацій та установ. Даний рейтинг є максимально коректним і високо шанованим з причин забезпечення повної відкритості, прозорості та незалежності ранжування університетів у ньому.

При складанні рейтингу «Scopus» до уваги береться кількість наукових публікацій авторства студентів і викладачів вишів та кількість цитувань цих публікацій. Цінність рейтингу полягає у тому, що він є маркером рівня фаховості наукового і науково-педагогічного кадрового складу ЗВО та показником актуальності і новизни їх наукових досліджень.

Кількість вступників, на відміну від двох вказаних рейтингів, вказує на визнання закладу не лише серед професійної спільноти, але й серед абітурієнтів.

Тож Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2023 року, складений фахівцями ВООРГВО, є найбільш збалансованим, адже враховує оцінки університетів, отримані за їхню наукову діяльність, якість освітніх послуг, попит на випускників на ринку праці та значущість суспільної думки про них.

ТОП-30 кращих приватних університетів України 2023 за версією ВООРГВО виглядає наступним чином: 

Місце

Назва закладу  вищої освіти

Зараховано на контракт

ТОП 200

Scopus

Підсумковий

1

Міжрегіональна Академія управління персоналом

48

83

49

180

2

Львівський торговельно-економічний університет

54

129

92

275

3

Європейський університет

40

113

132

285

4

Міжнародний гуманітарний університет

32

156

119

307

5

Полтавський університет економіки і торгівлі

104

91

139

334

6

Український католицький університет

87

88

163

338

7

Університет імені Альфреда Нобеля

116

102

144

362

8

Університет "Київська школа економіки"

208

96

72

376

9

Університет економіки та права "КРОК"

133

97

156

386

10

Київський університет культури

13

201

203

417

11

Київський медичний університет

108

157

160

425

12

Університет Короля Данила

70

193

184

447

13

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

163

147

150

460

14

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

88

188

205

481

15

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

95

185

205

485

16

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

114

175

205

494

17

Київський міжнародний університет

148

179

176

503

18

Класичний приватний університет

111

194

205

510

19

Академія праці, соціальних відносин і туризму

183

168

175

526

20

Український гуманітарний інститут

184

167

205

556

21

Дніпровський гуманітарний університет

162

201

200

563

22

Технічний університет "Метінвест політехніка"

165

201

201

567

23

Академія рекреаційних технологій і права

169

201

205

575

24

Буковинський університет

223

191

168

582

25

Львівський медичний інститут

202

201

179

582

26

Міжнародний європейський університет

224

201

173

598

27

ІТ СТЕП Університет

210

201

205

616

28

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

215

201

205

621

29

Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ"

216

201

205

622

30

Київська академія прикладних мистецтв

217

201

205

623

Якщо порівнювати з минулорічним рейтингом, то бачимо, що лідер приватного сектору не змінився. Вже вчетверте першу позицію зі значним відривом обіймає Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Зберегли свої позиції в рейтингу такі заклади, як Львівський торговельно-економічний університет (2 місце) та Міжнародний гуманітарний університет (4 місце).

А от Університет імені Альфреда Нобеля, який знаходиться в Дніпрі, та Університет «Київська школа економіки» цьогоріч вибули з п’ятірки лідерів, посівши відповідно 7 та 8 місця.

Стрімке зростання в рейтинговій таблиці показав Європейський університет, за рік перемістившись з 10 позиції відразу на 3.

Полтавський університет економіки і торгівлі продовжує поступове, але впевнене зростання, як і минулого року піднявся на одну сходинку, тепер вже - з 6 на 5 місце.

Зазначимо, що всі виші, які увійшли до ТОП-30, є гідними для вступу на контрактну форму навчання, адже навчають популярним та затребуваним спеціальностям, роблять вищу освіту в Україні більш інноваційною та доступною для всіх охочих. При цьому дотримуючись всіх державних стандартів, рекомендованих МОН України. А лідери ТОП-30 взагалі є потужними закладами-новаторами, що задають тренди в розвитку вітчизняної вищої школи.

Дата публікації
Перегляди
307
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