Рейтинг університетів Львова: куди вступати 2022 року

У Львові понад 25 вищих навчальних закладів, тому абітурієнтам часто важко обрати хороший варіант. ТСН.ua розповідає про рейтинг університетів Львова на 2022 рік.

Центром міжнародних проєктів "Євроосвіта" та міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence був створений рейтинг університетів України на 2022 рік - Топ-200 Україна 2022. І до сотні найкращих вишів країни увійшло п'ять університетів Львова. Яка вартість навчання там і що про них відомо?

Перше місце - Національний університет "Львівська політехніка"

Тут абітурієнти можуть обирати між 16 навчально-наукових інститутів. Серед них виділяють: Комп'ютерні науки та інформаційні технології, Енергетика та система керування, Архітектура та дизайн, Комунікації та інші.

Вартість навчального року 2022/2023 залежить від фаху:

культура та мистецтво - від 17,5 до 30 тисяч гривень;

архітектура та будівництво - від 19,6 до 30 тисяч гривень;

соціальні та поведінкові науки - 27,4 тисячі гривень.

З повною інформаціією про ціни можна ознайомитися тут.

Про приймання документів також викладено на сайті.

Друге місце - Львівський національний університет імені Івана Франка

Заклад складається з 19 факультетів. Зокрема, тут є: економічний, біологічний, журналістики, іноземних мов, прикладної інформатики і математики, педагогічної освіти тощо.

Вартість навчання на 2022/2023 рік залежить від обраного факультету:

біологічний - від 26 006 до 28 826 гривень;

економічний - від 27 436 до 33 033 гривень;

іноземних мов - від 33 033 до 38 715 гривень.

Більше про вартість можна дізнатися тут.

А прочитати про правила приймання до Львівського національного університету імені Івана Франка можна на сайті.

Третє місце - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Заклад пропонує абітурієнтам декілька медичних факультетів, стоматологічний факультет та фармацевтичний факультет.

Вартість навчання на 2022/23 навчальний рік залежить від факультету та напрямку:

стоматологія - 49 тисяч гривень;

медсестринство - 32,8 тисяч гривень;

педіатрія - 44 тисячі гривень;

медицина - 46 тисяч гривень;

фармація, промислова фармація - 35 тисяч гривень.

Інформація про правила приймання викладена на сайті.

Четверте місце - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Пропонує абітурієнтам 5 факультетів: ветеринарної медицини, біолого-технологічний, харчових технологій та біотехнологій, економіки та менеджменту, громадського розвитку та здоров'я.

Вартість навчання на бакалавраті залежить від обраного напрямку і на 2022/23 навчальний рік така:

фізична культура та спорт - 19,3 тисячі гривень;

екологія - 18 тисяч гривень;

туризм - 19,3 тисячі гривень.

Більше інформації про ціни тут.

А про правила приймання можна прочитати на сайті.

П'яте місце - Львівський торговельно-економічний університет

Тут є 3 факультети: юридичний; товарознавства, управління та сфери обслуговування; міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій.

Вартість на 2022/23 навчальний рік така:

соціальні та поведінкові науки - 20 350 гривень;

управління та адміністрування - 20 350 гривень;

право - 21 500 гривень.

Про ціни у вузі також можна дізнатися тут.

А про правила приймання є на сайті університету.