Рейтинги шкіл за результатами НМТ 2023: хто продемонстрував неймовірний результат?

Нещодавно були опубліковані довгоочікувані рейтинги загальноосвітніх шкіл України за результатами НМТ 2023 року. Ці рейтинги є одними з найбільш об’єктивних показників якості освіти в країні. Вони завжди привертають увагу педагогічної спільноти, батьків і учнів.

Особливу увагу привернула дистанційна школа «Оптіма», яка продемонструвала неймовірний результат. 2023 року вона посіла третє місце серед шкіл Києва та шосте – серед усіх загальноосвітніх шкіл України.

Такий дивовижний результат свідчить про високу якість навчання й ефективність підходів, що використовуються в «Оптімі». Дистанційна форма освіти робить можливим індивідуальний підхід до кожного учня, що сприяє поліпшенню результатів випускників.

Відзначимо, що за результатами цього року «Оптіма» також визнана беззаперечним лідером серед усіх дистанційних освітніх закладів України, що підкреслює її авторитет у цій царині.

Експерти сфери освіти вважають такі результати дійсно винятковими. «Оптіма» не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона їх перевершує! «Оптіма» може бути прикладом для інших освітніх закладів у впровадженні дистанційних технологій та новітніх методик навчання. Варті окремої уваги якість матеріалів, доступність навчання для учнів з усіх куточків світу та професіоналізм педагогічного складу.

Ці рейтинги – чудова можливість для шкіл перевірити себе, а для батьків – вибрати найкраще для своєї дитини. Нетерпляче чекаємо на результати наступного року, щоб побачити, які ще досягнення у сфері освіти України вразять нас.

Переглянути ТОП 200 шкіл України й Києва за результатами НМТ 2023 року можна на сайті Освіта.ua.

За інформацією школи «Оптіма»: «Оптіма» – перша й найбільша дистанційна школа України. Заклад працює з 2015 року. Зараз із «Оптімою» понад 15 000 родин в Україні та за кордоном. У 2022/2023 навчальному році школу закінчив 2 361 одинадцятикласник.