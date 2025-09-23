Рейтинг найкращих шкіл України: чому варто орієнтуватися на результати НМТ

Реклама

Десять найкращих шкіл* за результатами НМТ:

Ліцей «Інтелект» (Київ);

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

Науковий ліцей ім. М. Сабата (Івано-Франківськ);

Заліщицька державна гімназія (Тернопільщина);

Русанівський ліцей (Київ);

Дистанційна школа «Оптіма»;

Львівська академічна гімназія при «Львівській політехніці»;

Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» (Київ);

Ліцей № 12 «Інтелект» (Дніпро);

Приватний навчальний заклад «Європейський колегіум» (Київ).

Найвищі сходинки подібних рейтингів уже котрий рік поспіль посідає «Оптіма» — найбільша в Україні дистанційна школа та єдиний навчальний заклад такого формату в переліку. За результатами НМТ 2025 школа посіла шосте місце в Україні й третє — у столиці. Приголомшливий результат для навчального закладу, який 2025 року випустив аж 1 825 одинадцятикласників!

У школі відзначають, що успіх учнів і учениць на НМТ став можливим завдяки комплексному підходу: комфортному формату навчання, сучасним матеріалам, зручній освітній платформі, постійній підтримці вчителів і високій мотивації самих дітей.

Крім цього, такий підхід дає можливість здобувати якісну українську освіту школярам з будь-якої точки планети: зараз в «Оптімі» навчаються більш ніж 20 000 дітей. І, як зазначають у школі, учнів та учениць буде ставати все більше, а їхні результати на НМТ будуть дедалі кращими.

