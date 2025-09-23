- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Рейтинг найкращих шкіл України: чому варто орієнтуватися на результати НМТ Новини компаній
Опубліковано актуальний рейтинг шкіл за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Оскільки екзамен базується на шкільній програмі, такий рейтинг вважається найоб’єктивнішим способом оцінити якість навчання в закладах освіти. Тож у десятку найкращих увійшли школи, учні яких показали найвищий рівень підготовки.
Десять найкращих шкіл* за результатами НМТ:
Ліцей «Інтелект» (Київ);
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;
Науковий ліцей ім. М. Сабата (Івано-Франківськ);
Заліщицька державна гімназія (Тернопільщина);
Русанівський ліцей (Київ);
Дистанційна школа «Оптіма»;
Львівська академічна гімназія при «Львівській політехніці»;
Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» (Київ);
Ліцей № 12 «Інтелект» (Дніпро);
Приватний навчальний заклад «Європейський колегіум» (Київ).
Найвищі сходинки подібних рейтингів уже котрий рік поспіль посідає «Оптіма» — найбільша в Україні дистанційна школа та єдиний навчальний заклад такого формату в переліку. За результатами НМТ 2025 школа посіла шосте місце в Україні й третє — у столиці. Приголомшливий результат для навчального закладу, який 2025 року випустив аж 1 825 одинадцятикласників!
У школі відзначають, що успіх учнів і учениць на НМТ став можливим завдяки комплексному підходу: комфортному формату навчання, сучасним матеріалам, зручній освітній платформі, постійній підтримці вчителів і високій мотивації самих дітей.
Крім цього, такий підхід дає можливість здобувати якісну українську освіту школярам з будь-якої точки планети: зараз в «Оптімі» навчаються більш ніж 20 000 дітей. І, як зазначають у школі, учнів та учениць буде ставати все більше, а їхні результати на НМТ будуть дедалі кращими.
Рейтинг базується на матеріалах провідних освітніх порталів education.ua та osvita.ua.