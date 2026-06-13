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Нещодавно було оприлюднено результати щорічного рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками наукометричної бази Scopus.

Серед приватних університетів України Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) традиційно утримує позицію лідера. Серед державних закладів вищої освіти перше місце посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рейтинг Scopus формується на основі індексу Гірша — кількісного показника, що враховує кількість наукових публікацій та їхню цитованість. Це дозволяє оцінити вплив наукових досліджень і визначити активність університетів у міжнародному академічному середовищі.

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До бази даних Scopus, що охоплює понад 30 тисяч наукових видань різних галузей, входять:

статті у рецензованих наукових журналах;

матеріали конференцій;

наукові книжкові видання.

Порівняно з минулим роком МАУП продемонструвала позитивну динаміку: індекс Гірша Академії зріс із 48 до 52, що свідчить про зростання публікаційної активності та рівня цитованості наукових праць маупівців.

Щорічний рейтинг Scopus є важливим орієнтиром для вступників, які прагнуть здобувати якісну вищу освіту. Він відображає рівень наукової діяльності університетів і дозволяє оцінити, де саме формуються актуальні знання та розвивається дослідницьке середовище.

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