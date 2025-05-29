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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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87
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Рейтинг ЗВО України за результатами акредитацій НАЗЯВО: МАУП — перший серед приватних університетів Новини компаній

Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” оприлюднив оновлений рейтинг українських закладів вищої освіти (ЗВО) за результатами акредитацій освітніх програм у 2019–2024 роках. 

Рейтинг ЗВО України за результатами акредитацій НАЗЯВО: МАУП — перший серед приватних університетів

Згідно з експертизою, Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) посіла найвищу позицію серед приватних університетів України.

Підсумковий рейтинг був сформований на основі результатів офіційних акредитаційних експертиз, які проводить НАЗЯВО — державний орган, що відповідає за оцінювання якості вищої освіти в Україні. І саме ця експертиза, на думку фахівців “Євроосвіти”, є найбільш комплексним та об’єктивним інструментом оцінювання ефективності роботи українських університетів.

Усього до рейтингу увійшли 208 українських ЗВО, в яких за цей час було акредитовано щонайменше п’ять освітніх програм. Під час ранжування укладачі спиралися на:

  • кількість акредитованих програм;

  • наявність програм з оцінкою “зразкова”;

  • кількість умовно акредитованих і неакредитованих програм.

Для об’єктивності показники було нормалізовано за спеціальними формулами, що дозволяють порівнювати результати різних закладів незалежно від масштабу. На їхній основі було розраховано інтегральний показник Ra, за яким і сформовано підсумковий рейтинг.

Результати експертизи НАЗЯВО — це прозорий орієнтир для абітурієнтів, роботодавців і всієї академічної спільноти.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
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