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Рейтинг ЗВО України за результатами акредитацій НАЗЯВО: МАУП — перший серед приватних університетів Новини компаній
Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” оприлюднив оновлений рейтинг українських закладів вищої освіти (ЗВО) за результатами акредитацій освітніх програм у 2019–2024 роках.
Згідно з експертизою, Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) посіла найвищу позицію серед приватних університетів України.
Підсумковий рейтинг був сформований на основі результатів офіційних акредитаційних експертиз, які проводить НАЗЯВО — державний орган, що відповідає за оцінювання якості вищої освіти в Україні. І саме ця експертиза, на думку фахівців “Євроосвіти”, є найбільш комплексним та об’єктивним інструментом оцінювання ефективності роботи українських університетів.
Усього до рейтингу увійшли 208 українських ЗВО, в яких за цей час було акредитовано щонайменше п’ять освітніх програм. Під час ранжування укладачі спиралися на:
кількість акредитованих програм;
наявність програм з оцінкою “зразкова”;
кількість умовно акредитованих і неакредитованих програм.
Для об’єктивності показники було нормалізовано за спеціальними формулами, що дозволяють порівнювати результати різних закладів незалежно від масштабу. На їхній основі було розраховано інтегральний показник Ra, за яким і сформовано підсумковий рейтинг.
Результати експертизи НАЗЯВО — це прозорий орієнтир для абітурієнтів, роботодавців і всієї академічної спільноти.