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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1593
Час на прочитання
1 хв

«Резерв+» частково припинив працювати: що відомо про збій (оновлено)

Застосунок вже запрацював, але через підвищене навантаження можливі проблеми з авторизацією та окремими функціями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
1 коментар
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Резерв+

Резерв+

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 1 вересня у «Резерв+» стався масштабний збій. Застосунок вимагав оновлення, але здійснити цю функцію деякий час було неможливо. Наразі оновлення уже доступне.

Що відомо про збій і що кажуть у Міноборони, читайте на сайті ТСН.ua.

У Мережі користувачі повідомляли про збій. Зазначається, що увійти до застосунку та отримати електронний військово-обліковий документ не вдавалося. Під час авторизації з’являлося повідомлення про технічну помилку.

Збій у «Резерв +» — заява Міноборони

У Міністерстві оборони заявили, що «Резерв+» знову працює — оновлення вже доступне.

«Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити „Резерв+“. Оновлення вже доступне на iOS та Android», — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві додають, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій.

«Ситуація має стабілізуватися найближчим часом», — пообіцяли у міністерстві.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони попереджали, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» може бути без фотографії. Водночас відсутність зображення обличчя сама по собі не робить такий документ недійсним. Сам факт відсутності фотографії не свідчить про помилку в документі.

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Коментарі (1)
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ser5609
08:46, 2026.09.01
Міноборони вже прокоментувало. Це було підвищене навантаження, повноцінна робота застосунку найближчим часом відновиться. https://t.me/ministry_of_defense_...
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