«Резерв+» частково припинив працювати: що відомо про збій (оновлено)

Резерв+

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Зранку 1 вересня у «Резерв+» стався масштабний збій. Застосунок вимагав оновлення, але здійснити цю функцію деякий час було неможливо. Наразі оновлення уже доступне.

Що відомо про збій і що кажуть у Міноборони, читайте на сайті ТСН.ua.

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У Мережі користувачі повідомляли про збій. Зазначається, що увійти до застосунку та отримати електронний військово-обліковий документ не вдавалося. Під час авторизації з’являлося повідомлення про технічну помилку.

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Збій у «Резерв +» — заява Міноборони

У Міністерстві оборони заявили, що «Резерв+» знову працює — оновлення вже доступне.

«Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити „Резерв+“. Оновлення вже доступне на iOS та Android», — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві додають, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій.

«Ситуація має стабілізуватися найближчим часом», — пообіцяли у міністерстві.

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Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони попереджали, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» може бути без фотографії. Водночас відсутність зображення обличчя сама по собі не робить такий документ недійсним. Сам факт відсутності фотографії не свідчить про помилку в документі.

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