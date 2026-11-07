«Резерв+» частково призупинить роботу: які послуги і коли будуть недоступні

Застосунок Резерв+. / © armyinform.com.ua

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Сьогодні, 7 листопада, у застосунку «Резерв+» частково не будуть працювати деякі сервіси. Обмеження діятимуть від 20:00 до 23:00.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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У відомстві наголосили, що протягом кількох годин у застосунку будуть проводити планові технічні роботи. Після їхнього завершення усі сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

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«У цей час у „Резерв+“ можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги», — наголосили у Міноборони.

Водночас якщо під час технічних робіт документ не оновиться, то варто повторити спробу пізніше. Повторно входити до облікового запису не потрібно, додали у відомстві.

Користувачам радять заздалегідь завантажити документ на телефон:

головному екрані «Резерв+» натиснуть «+»;

оберіть опцію «Завантажити PDF».

Нагадаємо, раніше у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, як виправити помилки в «Резерв+». Є кілька способів, як змінити чи актуалізувати свої дані. Перший — дистанційно: у застосунку можна натиснути кнопку «Виправити дані онлайн» і скоригувати інформацію. Інший варіант — особисто навідатися до ТЦК та СП чи ЦНАПу, маючи при собі необхідний перелік документів.

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