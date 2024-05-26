"Резерв+" ми не приймаємо до уваги": чи змінились правила виїзду за кордон у зв'язку з законом про мобілізацію

Військово-облікові документи з 18 травня перевіряють в першу чергу у заброньованих на час воєнного стану.

В Україні через новий законопроєкт щодо мобілізації правила перетину кордону для різних категорій особливо не змінилися.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, військово-облікові документи з 18 травня перевіряють в першу чергу у заброньованих на час воєнного стану, а також у непридатних до військової служби відповідно до висновку ВЛК через стан здоров'я.

“Це стосується також і багатодітних батьків, у кого є троє і більше дітей на утриманні до 18 років, хто самостійно виховує дитину, або ті, в кого є дитина до 18 років, і дружина, яка проходить військову службу, а також інші категорії, які прописані в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Фактично умови, як і раніше, відповідно до правил перетину кордону для цих категорій, також не змінилися. Але зважаючи, що прийняті зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закону про правовий режим воєнного стану, у цій категорії осіб ми додатково перевіряємо наявність військово-облікового документу з відповідними відмітками”, - розповів Андрій Демченко.

Він також додав, що це має бути паперовий документ, який стосується цієї особи. Там прописані умови, що він має відстрочку або виключення з військового обліку.

“Додаткові застосунки як "Резерв+" ми не приймаємо до уваги. Це не є військово-обліковим документом в електронному форматі. Але нагадаю, що з березня прикордонники налагодили інформаційний обмін з Міністерством оборони, між базами даних нашої служби і системою "Оберіг", щоб додатково перевіряти дійсність інформації про ту чи іншу особу, коли в нас є сумніви відносно того, що людина може надати підробний документ, виданий територіальним центром комплектування щодо надання йому відстрочки або непридатності до військової служби”, - підкреслив Демченко.

Нагадаємо, що електронний кабінет військовозобов’язаного та його додаток "Резерв+" – це точка доступу користувача до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

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