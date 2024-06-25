"Резерв+" не вирішує це питання: нардеп розповів, кому однаково потрібно йти до ТЦК

Нардеп наголосив, що кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК.

Військовозобов'язаним, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), попри оновлення даних у "Резерві+", однаково доведеться йти в ТЦК та СП.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Він наголосив, що кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК.

"Там не вирішені деякі питання, які вони зараз вирішують і, я сподіваюся, вирішать. Це, наприклад, історія про ВЛК. Кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК. От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей (висновок - ред.) ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості. Тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК. Однаково ти туди йдеш", - розповів нардеп, підкресливши, що зараз це питання вирішується.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки часу залишилося, щоб оновити дані в ТЦК та що чекає на ухилянтів.

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