- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 745
- Час на прочитання
- 1 хв
"Резерв+" перестане працювати: у Міноборони зробили важливе попередження
Перебої у роботі важливого для військовозобов’язаних сервісу пов’язані з технічними роботами, які триватимуть від 18 до 22 липня.
Застосунок «Резерв+», у якому військовозобов’язані формують військово-обліковий документ для пред’явлення на вимогу представників поліції або ТЦК, буде тимчасово недоступним.
Як повідомили у Міністерстві оборони, це пов’язано із технічними роботами, які триватимуть від 18 до 22 липня.
У відомстві зазначили, що технічні роботи переважно проводитимуться у нічний час, однак користувачам рекомендують завчасно підготуватися до можливих перебоїв у роботі сервісу.
У Міністерстві оборони радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа та, за можливості, роздрукувати її, щоб мати документ при собі на випадок тимчасової недоступності застосунку.
Для цього необхідно на головному екрані «Резерв+» натиснути кнопку «➕» та обрати пункт «Завантажити PDF».
У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, раніше у мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежували роботу деяких електронних послуг. Зокрема, йшлося про сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.