"Резерв+" перестане працювати: у Міноборони зробили важливе попередження

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

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Застосунок «Резерв+», у якому військовозобов’язані формують військово-обліковий документ для пред’явлення на вимогу представників поліції або ТЦК, буде тимчасово недоступним.

Як повідомили у Міністерстві оборони, це пов’язано із технічними роботами, які триватимуть від 18 до 22 липня.

У відомстві зазначили, що технічні роботи переважно проводитимуться у нічний час, однак користувачам рекомендують завчасно підготуватися до можливих перебоїв у роботі сервісу.

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У Міністерстві оборони радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа та, за можливості, роздрукувати її, щоб мати документ при собі на випадок тимчасової недоступності застосунку.

Для цього необхідно на головному екрані «Резерв+» натиснути кнопку «➕» та обрати пункт «Завантажити PDF».

У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше у мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежували роботу деяких електронних послуг. Зокрема, йшлося про сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

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