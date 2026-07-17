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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
745
Час на прочитання
1 хв

"Резерв+" перестане працювати: у Міноборони зробили важливе попередження

Перебої у роботі важливого для військовозобов’язаних сервісу пов’язані з технічними роботами, які триватимуть від 18 до 22 липня.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Застосунок "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

Застосунок «Резерв+», у якому військовозобов’язані формують військово-обліковий документ для пред’явлення на вимогу представників поліції або ТЦК, буде тимчасово недоступним.

Як повідомили у Міністерстві оборони, це пов’язано із технічними роботами, які триватимуть від 18 до 22 липня.

У відомстві зазначили, що технічні роботи переважно проводитимуться у нічний час, однак користувачам рекомендують завчасно підготуватися до можливих перебоїв у роботі сервісу.

У Міністерстві оборони радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа та, за можливості, роздрукувати її, щоб мати документ при собі на випадок тимчасової недоступності застосунку.

Для цього необхідно на головному екрані «Резерв+» натиснути кнопку «➕» та обрати пункт «Завантажити PDF».

У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт усі сервіси застосунку працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше у мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежували роботу деяких електронних послуг. Зокрема, йшлося про сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
745
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