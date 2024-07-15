"Резерв+" показав дуже класні результати": в Міноборони розповіли про функції, що з'являться у застосунку

Мобільний застосунок "Резерв+" надалі розвиватимуть. Незабаром там може з'явитися заява на відстрочку, оновлення із бронювання тощо.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Резерв+" став цифровою точкою входу, який показав дуже класні результати. Ми маємо багато користувачів. І ми далі хочемо розвивати "Резерв+". Ми хочемо, щоб там була заява на відстрочку, щоб там були оновлення по бронюванню. Ми хочемо, щоб у застосунку був повністю заповнений електронний військово-обліковий документ. У нас є така амбіція і вона дуже правильна. "Резерв+" має стати повноцінним електронним ТЦК. Тобто всі послуги, які ти отримуєш у ТЦК, ти можеш отримати у "Резерв+". Це застосунок, який буде перетворюватися в електронний ТЦК. І ми зробимо це дуже зручним", - розповіла вона.

Нагадаємо, після успішного оновлення даних через "Резерв+" не потрібно відвідувати ТЦК та СП, оскільки цього достатньо для виконання вимог чинного законодавства.

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