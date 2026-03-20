ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1015
Час на прочитання
1 хв

"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити

Користувачам рекомендується завантажити PDF-версію військово-облікового документа для офлайн-доступу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© armyinform.com.ua

Від 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Про це повідомили в Міноборони.

Що робити

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF».

Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік тих, хто може отримати відстрочку. Крім того, в Україні нещодавно оновили процедуру бронювання від мобілізації через застосунок «Дія».

Головна зміна — можливість тимчасово бронювати працівників із неуточненими військово-обліковими даними. Але це стосується лише підприємств, які мають статус критично важливих для оборонної сфери.

Таких працівників можуть бронювати на строк до 45 днів, що дає змогу швидше залучати спеціалістів до роботи.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie