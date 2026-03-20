"Резерв+" призупинить роботу: що важливо зробити

Застосунок "Резерв+" призупинить роботу

Від 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Про це повідомили в Міноборони.

Що робити

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF».

Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік тих, хто може отримати відстрочку. Крім того, в Україні нещодавно оновили процедуру бронювання від мобілізації через застосунок «Дія».

Головна зміна — можливість тимчасово бронювати працівників із неуточненими військово-обліковими даними. Але це стосується лише підприємств, які мають статус критично важливих для оборонної сфери.

Таких працівників можуть бронювати на строк до 45 днів, що дає змогу швидше залучати спеціалістів до роботи.