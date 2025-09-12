ТСН у соціальних мережах

"Резерв+" тимчасово припинить роботу: Міноборони дало пораду військовозобов’язаним

У реєстрі «Оберіг» відбуватимуться технічні роботи.

Застосунок "Резерв+"

У суботу, 13 вересня, від опівночі до 6 години ранку в застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

Тимчасова зупинка пов’язана із технічними роботами у реєстрі «Оберіг».

В оборонному відомстві порадили військовозобов’язаним на цей час мати при собі завантажену PDF-версію документа.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, радимо завчасно завантажити PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть «Завантажити PDF», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація і працює застосунок «Резерв+», в якому військовозобов’язані можуть оновити свої дані, отримати військово-обліковий документ чи подивитися статус, у якому вони перебувають.

Сайт ТСН.ua разом з адвокаткою Мариною Бекало раніше пояснив, що означає статус «у розшуку», як його перевірити, зняти чи оскаржити.

