166
2 хв

"Резерв+" тимчасово призупинить роботу: що потрібно знати

Доступ до послуг буде обмежено через планове обслуговування державного реєстру «Оберіг».

Дар'я Щербак
Резерв+

Резерв+

У роботі мобільного застосунку «Резерв+» відбудеться тимчасова пауза. В ніч проти 7 лютого користувачі не зможуть отримати певні послуги.

Про це повідомило міністерство оборони України.

Обмеження доступу пов’язане з проведенням планових технічних робіт у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Саме з цього реєстру застосунок підтягує актуальні дані про громадян.

Згідно з графіком, збої в роботі та повна недоступність сервісів очікуються 7 лютого у період з 00:00 до 01:00.

Що робити користувачам

Аби уникнути неприємних ситуацій, у Міністерстві оборони радять подбати про офлайн-доступ до інформації.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію», — наголосили у відомстві.

Як завантажити документ:

  • Зайдіть у застосунок «Резерв+».

  • На головному екрані натисніть кнопку «плюс» або меню додаткових дій.

  • Оберіть опцію «Завантажити PDF».

  • Збережіть файл у пам’ять телефону.

У Міноборони запевнили, що незручності будуть короткочасними. Роботи планують завершити о 01:00, після чого всі сервіси застосунку та реєстру «Оберіг» відновлять роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася нова функція — сповіщення про надсилання паперової повістки поштою. Водночас жодних змін до юридичних правил оповіщення не вносили: повідомлення в застосунку не вважається належним врученням повістки.

Як пояснювала адвокатка Дар’я Тарасенко, порядок оповіщення й надалі визначає постанова Кабміну №560. Функція в «Резерв+» є добровільною та за замовчуванням вимкненою, а ігнорування такого сповіщення не тягне за собою штрафів.

За її словами, сповіщення лише інформує про те, що ТЦК направив паперову повістку через «Укрпошту». Юридичні наслідки можуть настати лише у разі належного вручення або повернення повістки з відповідними поштовими відмітками та неявки за викликом.

166
