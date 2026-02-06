- Дата публікації
"Резерв+" тимчасово призупинить роботу: що потрібно знати
Доступ до послуг буде обмежено через планове обслуговування державного реєстру «Оберіг».
У роботі мобільного застосунку «Резерв+» відбудеться тимчасова пауза. В ніч проти 7 лютого користувачі не зможуть отримати певні послуги.
Про це повідомило міністерство оборони України.
Обмеження доступу пов’язане з проведенням планових технічних робіт у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Саме з цього реєстру застосунок підтягує актуальні дані про громадян.
Згідно з графіком, збої в роботі та повна недоступність сервісів очікуються 7 лютого у період з 00:00 до 01:00.
Що робити користувачам
Аби уникнути неприємних ситуацій, у Міністерстві оборони радять подбати про офлайн-доступ до інформації.
«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію», — наголосили у відомстві.
Як завантажити документ:
Зайдіть у застосунок «Резерв+».
На головному екрані натисніть кнопку «плюс» або меню додаткових дій.
Оберіть опцію «Завантажити PDF».
Збережіть файл у пам’ять телефону.
У Міноборони запевнили, що незручності будуть короткочасними. Роботи планують завершити о 01:00, після чого всі сервіси застосунку та реєстру «Оберіг» відновлять роботу у звичному режимі.
Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася нова функція — сповіщення про надсилання паперової повістки поштою. Водночас жодних змін до юридичних правил оповіщення не вносили: повідомлення в застосунку не вважається належним врученням повістки.
Як пояснювала адвокатка Дар’я Тарасенко, порядок оповіщення й надалі визначає постанова Кабміну №560. Функція в «Резерв+» є добровільною та за замовчуванням вимкненою, а ігнорування такого сповіщення не тягне за собою штрафів.
За її словами, сповіщення лише інформує про те, що ТЦК направив паперову повістку через «Укрпошту». Юридичні наслідки можуть настати лише у разі належного вручення або повернення повістки з відповідними поштовими відмітками та неявки за викликом.