"Резерв+" тимчасово зупинить роботу: що треба зробити

У Міноборони радять громадянам підготуватися заздалегідь, щоб документ завжди був під рукою.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вночі 11 жовтня "Резерв+" не працюватиме

Вночі 11 жовтня «Резерв+» не працюватиме / © Міноборони України

У ніч проти 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг», через що послуги в мобільному застосунку «Резерв+» будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомили у Міноборони.

«Роботи триватимуть від 00:00 до 06:00. Протягом цього шестигодинного періоду користувачі не зможуть отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ у застосунку „Резерв+“.

Після завершення технічних робіт о 06:00 ранку 11 жовтня усі сервіси застосунку «Резерв+» мають відновити роботу у звичному режимі.

Рекомендації Міноборони

Щоб уникнути незручностей, користувачам радять мати під рукою паперові документи або зберегти їхню електронну версію у форматі PDF.

Як це зробити:

  • Відкрити головний екран застосунку «Резерв+»

  • Натиснути на три крапки у меню

  • Обрати функцію «Завантажити PDF»

Збережений файл можна використовувати як підтвердження наявності військово-облікового документа у разі необхідності.

Нагадаємо, в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Вони охоплять людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.

