"Резерв+" тимчасово зупинить роботу: що треба зробити
У Міноборони радять громадянам підготуватися заздалегідь, щоб документ завжди був під рукою.
У ніч проти 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи в реєстрі «Оберіг», через що послуги в мобільному застосунку «Резерв+» будуть тимчасово недоступні.
Про це повідомили у Міноборони.
«Роботи триватимуть від 00:00 до 06:00. Протягом цього шестигодинного періоду користувачі не зможуть отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ у застосунку „Резерв+“.
Після завершення технічних робіт о 06:00 ранку 11 жовтня усі сервіси застосунку «Резерв+» мають відновити роботу у звичному режимі.
Рекомендації Міноборони
Щоб уникнути незручностей, користувачам радять мати під рукою паперові документи або зберегти їхню електронну версію у форматі PDF.
Як це зробити:
Відкрити головний екран застосунку «Резерв+»
Натиснути на три крапки у меню
Обрати функцію «Завантажити PDF»
Збережений файл можна використовувати як підтвердження наявності військово-облікового документа у разі необхідності.
Нагадаємо, в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Вони охоплять людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.