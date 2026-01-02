ТСН у соціальних мережах

"Резерв+" тимчасово зупинить роботу: що треба зробити

У відомстві уточнили, що всі послуги працюватимуть у звичному режимі 3 січня після 6 ранку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
"Резерв+" тимчасово не працюватиме

«Резерв+» тимчасово не працюватиме / © armyinform.com.ua

У застосунку для військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+» будуть тимчасово недоступні всі послуги та функція оновлення військово-облікового документа.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«3 січня від 00:00 до 06:00 у реєстрі „Оберіг“ триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку „Резерв+“ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID», — йдеться у повідомленні.

Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

У Міноборони рекомендують: щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF».

Нагадаємо, в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Вони охоплять людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сім’ї, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.

