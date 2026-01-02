- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 369
- Час на прочитання
- 1 хв
"Резерв+" тимчасово зупинить роботу: що треба зробити
У відомстві уточнили, що всі послуги працюватимуть у звичному режимі 3 січня після 6 ранку.
У застосунку для військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+» будуть тимчасово недоступні всі послуги та функція оновлення військово-облікового документа.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
«3 січня від 00:00 до 06:00 у реєстрі „Оберіг“ триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку „Резерв+“ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID», — йдеться у повідомленні.
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
У Міноборони рекомендують: щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF».
Нагадаємо, в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Вони охоплять людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сім’ї, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.