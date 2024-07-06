Резервне живлення в квартирі: працюватиме холодильник, чайник, інтернет – скільки це коштує, поради електрика

В Україні від кінця травня знову застосовують графіки відключень світла через масові удари РФ по об'єктах критичної інфраструктури. Українці зацікавляться системами безперебійного живлення. Професійний електрик Микола Жирун розповів, як працює таке обладнання у квартирі і скільки коштує.

Про це він розповів "Фокус".

Системи безперебійного живлення

Як розповів, Микола Жирун на сьогодні встановити і підключити правильно систему резервного живлення з інвертором у місті Києві у середньому коштує 10 тисяч гривень в залежності від об'єктів, від комплекту та складності.

Інвертор – це статична система, що монтується на стіну біля електричного щита, підключається кабелем до щита або ж встановлюється окремий щит. Там є автомат для інвертора, якщо гелеві акумулятори — автомат для захисту акумуляторної батареї, перемикач трипозиційний для перемикання інвертора в момент, коли якщо він зламається або коли довгий період є світло і ви не хочете щоб він працював і шумів.

Така система безперебійного живлення постійно працює, коли світло зникає, вона автоматично перемикає реле, інвертор переходить в режим роботи від акумуляторів.

Коли ж електропостачання відновлюється, він автоматично навантаження переводить на режим Bypas, тобто пропускає струм транзитом з мережі, і починається цикл заряду акумуляторної батареї від мережі.

Дозвіл на систему резервного живлення

Встановлення системи резервного живлення, наприклад, інвертора і акумуляторів, для власних потреб не вимагає отримання якихось дозволів чи оформлення документів. Дозволи потрібні при встановленні великої станції з сонячними панелями, щоб не тільки споживати, а й віддавати надлишки виробленої енергії у загальну мережу.

Як обрати інвертори та акумулятори для резервного живлення

Спочатку потрібно зробити заміри, тобто фізично приїхати на квартиру і заміряти фактичне споживання, зробити розрахунки, щоб розуміти, який час буде потрібен буде, щоб працювало обладнання, і тоді підбирається вже за потребами.

У залежності від типу інвертора та ємності акумуляторів підбирається обладнання, вираховується, що буде працювати і який час.

Як зауважив пан Микола, інвертором не варто заживлювати бойлер, пральну машину, посудомийку, у деяких випадках варильну поверхню (електроплиту) – це дуже енергоємні прилади, якщо їх не виводити окремо, то вони дуже швидко посадять акумулятор. Бойлер у середньому має потужність 2 кВт, якщо він буде постійно увімкненим і підігріватиме воду, то резерву по суті ніякого не буде.

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"Холодильник до таких приладів не належить, навпаки, це найперше у списку того, що має працювати у квартирі. Холодильник, інтернет, телевізор, освітлення – ось найрозповсюдженіший варіант того, що потрібно людям", - додав електрик.

Інвертор на 5 кВт і літій-залізофосфатний акумулятор на 5 кВт у більшості випадків закриває всі потреби середньої квартири. Але це за умови, що мешканці не вмикають бойлер, пральну машину, посудомийку, электроплиту. Тоді працюватимуть інтернет та розетки у квартирі, до яких можна підключати обрані прилади.

Мінуси підключення інвертора у квартирі

Самі по собі інвертори для безперебійного живлення доволі шумні, все залежить від потужності і типу. Існують і безшумні, але вони набагато дорожчі. Шум інверторів створює дискомфорт, особливо ввечері, коли одна або дві особи вдома і в оселі тихо. Найбільше вони шумлять, коли заряджається або розряджається акумулятор.

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Часто люди хочуть встановити систему резервнного живлення, сподіваючись при відключенні світла користуватися найнеобхідними приладами, а коли воно є — всім, чим заманеться. Але при підключенні інвертора, який буде автоматично перемикати живлення з мережі на акумулятор і навпаки, обмежується потужність. Наприклад, 3-кіловатний інвертор, підключений на всю квартиру, не може дати більше 3 кВт навіть тоді, коли світло є, і не можна вмикати всі прилади одразу.

"Основна проблема у тому, що люди цього не розуміють. Аби не доводилося вручну все перемикати і налаштувати, треба зробити виділену групу із запасом потужності, щоб інвертор в максимальному навантаженні працював, умовно, на 70%. Тоді ця система буде служити довго, справно і без втручань", - пояснив електрик.

Скільки коштує комплект безперебійного живлення

За словами Миколи Жируна, найкращі виробники ті, які пропонують дорожчу продукцію. Але у першу чергу потрібно оцінювати товар зі сторони покупця, щоб був сервіс та якісне обслуговування, неважливо, дороге обладнання чи дешеве. Щоб була можливість звернутися за гарантією або за консультацією з якогось приводу.

На ринку зараз намагаються продати прості моделі, яких раніше накупили багато – це відносно недорогі мобільні інвертори 12-220 В або 24-220 В. Люди докуповують до них окремо акумулятори та зарядний пристрій, щоб використовувати у квартирах.

Зараз стаціонарні системи з інвертора потужністю 5 кВт і батарей ємністю 5 кВт*год літій-залізо-фосфатних, незалежно від виробника, в середньому коштують 90-100 тисяч гривень, хоча ще місяць тому такий комплект коштував 65-75 тисяч гривень. Ціни значно збільшилися через підвищення попиту.

Літій-залізо-фосфатні акумулятори зарекомендували себе добре для резервного живлення, якщо вони нові і правильно підключені та налаштовані — витримують до 7 тисяч циклів заряду-розряду у певному діапазоні, тобто не потрібно повністю розряджати і заряджати. Після цього ємність падає тільки на 20%, тобто 80% зберігаються, як говорять виробники. Одна акумуляторна батарея 5 кВт – 48 В – 100 Аг коштує від $900 до $1 300 в залежності від виробника і продавця. Інвертори коштують від 25 тисяч до 100 тисяч гривень.

Клієнти, у кого небагато коштів, хочуть встановлювати гелеві акумулятори для безперебійного живлення, але повинні розуміти, що цей акумулятор буде служити лише півтора-два роки в залежності від інтенсивності використання, частоты заряду та розряду. Після цього вони зменшують свою ємність, а у деяких випадках взагалі стають несправними і потребують заміни. Є також свинцево-кислотні акумулятори типу AGM (Absorbent Glass Mat), вони подібні до гелевих за технологією.

Чим небезпечні інвертори та акумулятори у квартирах

Микола Жирун пригадав випадок на столичній Борщагівці, де акумулятор і вибухнув розніс ледь не пів квартири.

"Ситуація взагалі дуже цікава, наскільки я розумію, швидше за все, або некваліфікований електрик встановлював або сам власник, бо на фото-відео видно: там не було захисту – плати BMS-контролю, яка б керувала цим акумулятором", - прокоментував він.

"Я стикався з кислотно-свинцевими акумуляторами декілька разів і потім зрозумів що немає сенсу працювати з цим сегментом, бо це порушення правил експлуатації, тому що їх не можна використовувати в принципі для резервного живлення. Як рекомендувати людям те, що використовувати в квартирах не можна?" — зазначив Микола.

Невдовзі він почав працювати з гелевими акумуляторами, які набагато безпечніші, адже герметично закриті, не виділяють газу, до того ж можуть працювати в різних діапазонах температур в залежності від моделей. Тут важливо, хто встановлює інвертор. Потрібно правильно налаштувати струм заряду, струм розряду, напругу акумуляторів.

Якщо це гелеві акумулятори, то можна в елементах меню інвертора вибрати відповідний тип батареї, там передбачені стандартні налаштування. Але потрібно вручну вносити дані про струму заряду і розряду — це характеристики самого акумулятора, які відрізняються у виробників. Таку процедуру необхідно робити також для літій-іонних і літій-залізо-фосфатних акумуляторів.

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Якщо гелевий акумулятор заряджати і розряджати під великим струмом із великою напругою, то він просто дуже швидко вийде з ладу, а звичайний свинцево-кислотний може вибухнути. Виробники про це попереджають, хоча Микола особисто про такі випадки не чув. Найбільша загроза для літій-іонних батарей – сильне перезаряджання. Літій-залізо-фосфатні бояться глибокого розряджання, вже після першого випадку вони можуть втратити 50% ємності або взагалі перестати працювати.

Щоб нормально працювали гелеві акумулятори, потрібне активне балансування, воно відіграє велику роль. Микола радить обирати акумулятори з однієї партії, щоб характеристики були приблизно однакові.

Зарядні станції для резервного живлення

Зарядні станції підключити у квартирі – це також велика проблема, каже Микола. Кияни купують Ecoflow по 60-80 тисяч гривень, а вони не виправдовує сподівань, бо люди хочуть використовувати їх не у ручному режимі, ніби великий павербанк, а у якості системи резервного живлення. Незручно постійно переставляти зарядну станції з місця на місце, щоб почергово вмикати чайник або інші пристрої, коли вимикають світло, тому пробують під'єднувати їх до енергомережі квартири.

"При встановленні будь-якого обладнанням треба правильно підготувати систему до використання для резервного живлення, це стосується, стаціонарних, переносних інверторів і навіть Ecoflow. Щоб правильно підключити станцію, потрібно у ручному режимі робити комутацію у щиту", - попередив електрик.

Дехто хоче, щоб живлення від станції перемикалося автоматично, але Микола Жирун не підтримує цю ідею. По-перше, багато різних приладів потрібно використовувати, щоб автоматика працювала від станції. По-друге, станція має бути постійно увімкнена, автоматика має постійно моніторити наявність світла і перемикати навантаження.

"Найбільше питання, як у цей момент має регулюватися навантаження. Бо світло зникло, автоматика спрацювала, а бойлер залишився увімкненим і акумулятор розряджається через нагрів води. Можна виділити групу, але знову ж таки, це великий обсяг роботи, яка витрачається на те, що не дуже практичне, як на мене. Щоб це працювало, дуже багато залежить від людського фактору. Наприклад, якщо чоловік розуміється і вирішує сам все робити – це одне. А якщо його вдома немає, хто цим буде займатися? Знову ризики. Не дай Бог, щось зробили не так – ураження електричним струмом. Хто відповідатиме? Завжди треба дивитися з боку безпеки", - резюмував електрик.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому техніка може згоріти під час відключень світла та як цьому запобігти.

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