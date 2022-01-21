Режисера Лавренчука, затриманого і Італії за запитом Росії, відпустили під домашній арешт

Режисера Лавренчука, затриманого і Італії за запитом Росії, відпустили під домашній арешт

Спілкуватися з усіма на час слідства Євгену заборонили.

Українського режисера, якого затримали в Італії за запитом Росії, відпустили під домашній арешт.

Про це у "Фейсбуку" повідомила мати Євгена Лавренчука, якій вдалося коротко поговорити із сином.

За її словами, почувається він нормально, але спілкуватися з усіма на час слідства Євгену заборонили.

Лавренчука затримали 17 грудня у Неаполі та відправили у СІЗО. Родина режисера розповідає, що його посадили за грати на вимогу Росії і просили екстрадувати. Звинувачують режисера у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

Але насправді йдеться про політичне переслідування - твердить Лавренчук. Він львів’янин, працював у Росії та виїхав з неї 2014 року, одразу після початку війни. За його виставу у Томському театрі російська влада закидала Євгену пропаганду гомосексуалізму - одностатєві стосунки там вважають злочином.

Українського режисера, якого затримали в Італії, відпустили під домашній арешт | Новини світу

Читайте також:

"Не подавайте їй більше ідей!": принц Вільям пожартував з герцогині Кейт, коли вона взяла немовля на руки

Москва вимагає вивести війська НАТО з Болгарії та Румунії

Помер відомий співак та актор фільму "Бійцівський клуб" Міт Лоуф