Резніков доручив забезпечити виплати захисникам, звільненим з полону: скільки отримуватимуть військові

Усі військові, які повернулися з полону, отримуватимуть виплати щомісячного грошового забезпечення у розмірах за останніми займаними ними посадами.

Міністр оборони Олексій Резніков доручив кадровим органам ЗСУ провести усі необхідні виплати захисникам, звільненим з полону. За його словами, це необхідно для забезпечення належного соціального захисту українських бійців.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.

«Військовослужбовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які після визволення із полону (після інтернування) або звільнення із заручників направлені до резервних військових частин, з дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників до дня вступу до виконання обов'язків за новими штатними посадами або дня звільнення із Збройних сил України (Державної спеціальної служби транспорту) зберігатиметься виплата щомісячного грошового забезпечення у розмірах за останніми займаними ними посадами, крім випадків, коли порядок виплати грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям здійснюється згідно з вимогами розділу ХХІХ Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260", - повідомили у Міноборони.

У міністерстві додали, що якщо військовослужбовці до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників перебували у розпорядженні посадових осіб, їм в п'ятиденний термін буде здійснено розрахунки з належних їм видів грошового забезпечення (у т.ч. додаткової винагороди, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, із розрахунку 100 000 гривень) до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників включно та пересилка їхніх грошових атестатів до резервних військових частин, в списках яких вони перебувають.

Нагадаємо, у грудні українські військові отримають збільшене грошове забезпечення. Наскільки, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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