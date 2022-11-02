Резніков поговорив із міністрами оборони Фінляндії та Італії: про що домовлявся

З фінським міністром оборони Резніков обговорив посилення української обороноздатності, а міністра оборони Італії привітав з призначенням на посаду.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном та новопризначеним очільником обороного відомства Італії Гвідо Гросетто.

Про це Резніков повідомив 2 листопада у своєму Твітері.

Зокрема, з фінським міністром оборони Резніков обговорив посилення української обороноздатності.

"Сьогодні у мене відбулася продуктивна розмова з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном. Ми обговорили додаткові способи посилення української обороноздатності. Ми дуже вдячні Фінляндії за потужну підтримку!", — написав Резніков.

Згодом очільник українського обороного відомства розповів і про розмову з Італійським міністром. За словами Резнікова, уряд Італії продовжить підтримку України.

"У перший же день після свят в Італії у мене відбулася розмова з новим італійським міністром оборони Гвідо Гросетто. Вітаємо з призначенням! Хороші новини: уряд Італії продовжить підтримку України. Обговорено перспективи співпраці за багатосторонніми проєктами", - написав Резніков.

Тим часом президент України Володимир Зеленський 2 листопада провів телефону розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди".

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