Резніков поки залишиться на посаді міністра оборони: у Раді пояснили чому

Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться. Міністр оборони України Олексій Резніков поки залишиться на посаді.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Він зазначив, що найближчим часом буде призначено тільки очільників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла додала, що в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, як і в Міноборони, цього тижня відставок та призначень не буде.

"Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ, оцінюємо", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Резніков може бути вже цього тижня відправлений у відставку на фоні корупційних скандалів у відомстві. Арахамія підтвердив, що керівник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов очолить Міноборони, "що абсолютно логічно для воєнного часу".

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, в чому головна проблема з відставкою Резнікова.

Відставка Олексія Резнікова може відбутися цього тижня - ЗМІ

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