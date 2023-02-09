Резніков повідомив, скільки осіб із ЗСУ та Міноборони було притягнуто до відповідальності: цифра вражає

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки осіб із ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності минулого року.

Очільник Міноборони Олексій Резніков розповів, що понад 600 порушників серед ЗСУ та Міноборони вже несуть відповідальність за свої злочини.

Про це він написав у своєму фейсбуці.

"621. Саме стільки посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них — до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи", - розповів Резніков.

Він додав, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, одразу передавались до правоохоронних органів.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, — несуть і нестимуть відповідальність", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади. Замінити його на посаді може чинний голова ГУР Кирило Буданов.

Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, мовля, Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Своєю чергою, Резніков заявив, що таке рішення ухвалює президент України. Він наголосив, що "жоден чиновник не вічний у кріслі", а якщо його звільнять, він підтримає наступника. Однак за словами Резнікова, наразі йому не надходило пропозицій очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Втім, він додав, що відмовився б від такої посади.

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