Резніков повідомив, за якої умови можуть відбутися перемовини України з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що "Мінська-3" не буде.

Втім, шанс для переговорів з державою-терористкою Росією можливий. Але відбутися це може тільки з партнерами України за столом.

Про це український міністр заявив в інтервʼю "Українській правді".

За його словами, у разі проведення "референдумів" на тимчасово захоплених територіях - про жодні перемовини з РФ не може йтися. Зараз, наголосив Резніков, оскільки переговорів немає, то давати оцінку перемовній позиції немає сенсу.

"Хочу вам сказати, що шанс для переговорів з росіянами можливий лише за умови, якщо за столом сидять наші партнери. Тому що вести розмову з росіянами й отримати "Мінськ-3" немає жодного сенсу", – наголосив він.

Резніков каже, що востаннє брав участь у переговорах за день до того, як окупаційна армія оголосила про відхід від Києва.

Як повідомлялося, Росію дуже збентежила вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму. В Інституті вивчення війни вважають, що саме через вибухи, які знищили 9 літаків, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.

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