Резніков пояснив, чому не йде у відставку на тлі скандалів у Міноборони

На початку лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нещодавно звільненому заступнику міноборони В'ячеславу Шаповалову в причетності до закупівель неякісної амуніції для Збройних сил України.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю LIGA.net розповів, чому не йде з посади після низки скандалів у міністерстві та що він думає про справу Шаповалова.

"Я юрист і моя біблія – це Конституція, в якій записаний принцип невинуватості. Винною особу може визнати тільки суд, а не суд Лінча. За моєю інформацією, йому не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням. В нього інше звинувачення, нічого корупційного там немає. Ні яйця, ні моркви, ні капусти…", - сказав він.

За словами Резнікова, слідство має достовірно розібратися у справі щодо закупівлі неякісних бронежилетів та шоломів (на суму понад 1 млрд грн. – ред.), яку інкримінують його колишньому заступнику.

"Нехай розбираються. Але я точно знаю, що контракти, які є предметом дослідження, датовані березнем 2022 року. І я хочу запитати: а де всі були в березні 2022-го? Коли на складах нуль (бронежилетів - ред), а треба було привезти сотні тисяч. Тому я хочу дочекатись завершення слідства і почути вирок суду. Бо він може бути і виправдальним теж", - наголосив він.

Резніков також пояснив, що не буде подавати у відставку, якщо суд визнає В'ячеслава Шаповалова винним.

"А чому я маю подавати у відставку? У нас, за Конституцією, є поняття індивідуальної відповідальності за скоєння злочину. Якщо суд визнає його винуватим – я визнаю, що помилився кадрово", - наголосив він.

Скандал у Міноборони про завищені ціни для закупівель ЗСУ

У лютому ДБР повідомило про підозру нещодавно звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову в причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції для Збройних сил України. Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Печерський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід В’ячеславу Шаповалову у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на свободу під заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

З Міноборони також звільнили директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що мав розмову з президентом Володимиром Зеленським після низки скандалів навколо його відомства. Зокрема, глава держави попросив "повернутися" до реформ, які були відкладені через війну.

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