Резніков пояснив, чому російська армія більше не є "другою у світі"

Міністр заявив, що армія РФ виявилась "паперовим тигром"
Українські військові на полі бою показали, що насправді російська армія не є другою за силою у світі.
Про це під час свого інтерв'ю Fox News заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков.
Резніков зазначив, що до початку вторгнення в силі російської армії майже ніхто не сумнівався і багато хто давав Україні 72 години до капітуляції. Зокрема за цей час влада в Україні вже мала бути повалена.
Міністр заявив, що в України були свої плани з цього приводу. Збройні Сили України завдали агресорам серйозної шкоди і продовжують перемагати.
"Це не друга армія світу, а "паперовий тигр", — сказав він.
Крім того, Резніков зазначив, що в майбутньому українська армія отримає ракети дальнього радіуса дії, літаки і танки від партнерів.
Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков пояснив, чому наступ української армії в Херсонській області сповільнилося останнім часом.
Також ми раніше інформували, військовослужбовці Збройних сил України деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.
Паперовий тигр: старий китайський фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.
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