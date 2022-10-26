Резніков пояснив, чому російська армія більше не є "другою у світі"

Українські військові на полі бою показали, що насправді російська армія не є другою за силою у світі.

Про це під час свого інтерв'ю Fox News заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що до початку вторгнення в силі російської армії майже ніхто не сумнівався і багато хто давав Україні 72 години до капітуляції. Зокрема за цей час влада в Україні вже мала бути повалена.

Міністр заявив, що в України були свої плани з цього приводу. Збройні Сили України завдали агресорам серйозної шкоди і продовжують перемагати.

"Це не друга армія світу, а "паперовий тигр", — сказав він.

Крім того, Резніков зазначив, що в майбутньому українська армія отримає ракети дальнього радіуса дії, літаки і танки від партнерів.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков пояснив, чому наступ української армії в Херсонській області сповільнилося останнім часом.

Також ми раніше інформували, військовослужбовці Збройних сил України деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Паперовий тигр: старий китайський фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.

Бахмут - це Україна: військовий показав, як ЗСУ дають відсіч рашистам

Читайте також: