Резніков про ситуацію в Херсоні: "Втекти ЗС РФ з міста, як вони це зробили в Ізюмі, не вийде"

ЗСУ контролюють всі мости в місті, тож вийти просто так російські окупанти не зможуть.

В Херсоні ЗСУ взяли під контроль усі переправи. Вивести війська з міста росіяни не зможуть.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю американському виданню Fox News.

За його словами, зараз ЗС РФ опинилися в Херсоні у "пастці", оскільки ЗСУ взяли під контроль усі мости, тому росіяни не зможуть просто так залишити місто, як це було під час деокупації Харківської області. Він додав, що сумнівається, що ЗС РФ вестимуть вуличні бої.

"Сумніваюся,що росіяни вестимуть вуличні бої, для них це - не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. Для них залишатися у Херсоні ризиковано, оскільки втекти, як вони це зробили в Ізюмі, в них не вийде", - сказав Резніков.

За словами міністра оборони, зараз Україна перебуває на третьому етапі війни. Першим був - зупинити російські війська, другим - стабілізувати ситуацію. Третій передбачає поступове звільнення території України.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що армія РФ виявилась "паперовим тигром". Він зазначив, що до початку російської агресії проти України в силі ЗС РФ ніхто не сумнівався, а Україні давали 72 години до капітуляції. Проте ЗСУ завдяки підтримці західних партнерів вдалося показати слабкість армії РФ.

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