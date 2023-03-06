Резніков прокоментував скандальне звільнення свого заступника і відверто розповів про розмову із Зеленським

Міністр оборони Олексій Резніков розкрив деталі розмови із президентом Володимиром Зеленським після низки скандалів навколо Міноборони, і прокоментував звільнення колишнього заступника В'ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і є фігурантом кримінальної справи щодо закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.

Про це голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

За словами міністра, після низки медійних скандалів щодо Міноборони й інформації про його ймовірну відставку, у нього була розмова з главою держави. Як каже Резніков, президент попросив його повернутися до реформ, про які вони домовлялися на першій зустрічі і які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.

"Він (Зеленський. – Ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", - пригадав голова Міноборони.

Щодо довіри президента до нього, Резніков сказав, що не просто це бачить, а відчуває. Крім того, міністр заперечив слова журналіста, що він зараз нібито на випробувальному терміні у президента.

"Ні, так не звучало", - запевнив Резніков.

Крім того, він наголосив, що заяву про відставку не писав, президент подання до парламенту не вносив і постанови про його звільнення в Раді не зареєстровано.

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Говорячи про скандальне звільнення ексзаступника Шаповалова, Резніков зауважив, що визнає "що помилився кадрово", якщо суд визнає провину Шаповалова.

"У нас, за Конституцією, є поняття індивідуальної відповідальності за скоєння злочину. Якщо суд визнає його винуватим – я визнаю, що помилився кадрово. Але я сьогодні забезпечую Збройні сили. В мене в міністерстві 800 осіб, а в державних підприємствах значно більше. Всі живі люди. Якщо щоразу, коли відбувається порушення, ми будемо звільняти міністра – думаю, далеко ми з вами не поїдемо. Давайте тоді замінювати мерів, відставляти голову парламенту, бо хтось з їхньої команди накосячив", - висловися Резніков.

Щодо статей, які інкримінують Шаповалову, голова Міноборони сказав так: "Я юрист і моя біблія – це Конституція, в якій записаний принцип невинуватості. Винною особу може визнати тільки суд, а не суд Лінча. За моєю інформацією, йому не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням. В нього інше звинувачення, нічого корупційного там немає. Ні яйця, ні моркви, ні капусти…".

Стосовно підозр ДБР, слідчі якого вважають, що нібито Шаповалов лобіював закупівлі неякісних бронежилетів та шоломів на суму понад 1 млрд грн, Резніков наголосив: "Я хочу дочекатись завершення слідства і почути вирок суду. Бо він може бути і виправдальним теж".

"Нехай розбираються. Але я точно знаю, що контракти, які є предметом дослідження, датовані березнем 2022 року. І я хочу запитати: а де всі були в березні 2022-го? Коли на складах нуль [бронежилетів], а треба було привезти сотні тисяч", - сказав міністр.

Скандали у Міноборони

Наприкінці 2022-го у Мережу потрапили документи, за якими нібито чиновники Міноборони уклали угоду на 13,16 млрд грн на закупівлю харчів для ЗСУ у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

На тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами у відставки подали заступник міністра В'ячеслав Шаповалов та директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький.

Згодом у Міноборони оприлюднили інформацію про закупівлі харчування для ЗСУ.

1 лютого СБУ вручила підозри Хмельницькому і Шаповалову.

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Після цього нардеп Ярослав Железняк повідомляв про можливе звільнення міністра оборони. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія казав, що, мовляв, Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Коментуючи це, сам голова Міноборони заявляв, що "жоден чиновник не вічний у кріслі". Якщо його звільнять, він підтримає наступника. Згодом Резніков подякував усім за конструктивну критику.

А також розповів, що понад 600 порушників серед ЗСУ та Міноборони вже несуть відповідальність за свої злочини.

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