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Резніков розповів чи може Україна купити танки та авіацію по лендлізу

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Резніков розповів чи може Україна купити танки та авіацію по лендлізу

Фото: Урядовий портал

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, яким чином Україна може отримати танки та чи можемо ми купити їх за прогромою лендлізу.

Резніков пояснив, що Україна може замовити певне озброєння за програмою лендлізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.

Про це міністр оборони розповів в ефірі телемарафону.

"Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський "Абрамс", чи німецький "Леопард", чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення", - сказав він.

Резніков пояснив, що лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити. Це, власне, стосується і авіації.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від сьогодні, 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.

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