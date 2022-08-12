Резніков розповів, чи причетні ЗСУ до вибухів на російському аеродромі в Криму

Міністр оборони зазначив, що вибухи на російському аеродромі ймовірно сталися через "порушення пожежної безпеки".

Про це Резніков сказав в ефірі данського телеканалу DR Denmark.

"Моя відповідь дуже проста. Я думаю, що солдати на цій базі порушили правила (пожежної безпеки, - ред.). Вони, ймовірно, кинули недопалки одночасно в різних місцях - і ми побачили результат цього. Так що це дуже небезпечно - курити в небезпечних місцях", - сказав міністр.

Він також додав, що аеродром був основною базою росіян, яку вони використовували проти України.

"Ми побачимо супутникові знімки і тоді зрозуміємо, який насправді результат для них. Але я думаю, що вони втратили кілька літаків, а також бомби і ракети. Вони використовують цей аеродром проти України. Вони бомблять нас, стріляють по нас, запускають крилаті і балістичні ракети. Це була основна база, щоб нести біду і звірства в Україну", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки". Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня від часів Другої світової війни.

Читайте також:

Чому Путін проковтнув вибухи в Криму – Розбір "Нічної Варти"