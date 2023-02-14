Резніков розповів, кого звільнив і призначив на посади в Міноборони: це ще не кінець

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, хто з Міноборони позбувся посад, а хто був призначений.

Так, очільник Міноборони звільнив із посад двох своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Натомість на посаду свого першого заступника призначив Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Про це Резніков повідомив у своєму Фейсбуці.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", - додав Резніков.

Крім того, на посаду заступника з питань цифрового розвитку міністр призначив "волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста" Віталія Дейнегу.

"Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору", - зауважив Резніков.

На посаду заступника з питань євроінтеграції було призначено медійника Андрія Шевченка.

"Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у Парламенті, а також на посаді посла України у Канаді. Маємо зробити Міноборони ще більш динамічним", - написав міністр.

Натомість звільнені Іван Руснак та Олег Гайдук тепер обійматимуть посади радників у Міноборони.

"Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", - анонсував Резніков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу.

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