Резніков розповів, кого звільнив і призначив на посади в Міноборони: це ще не кінець

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, хто з Міноборони позбувся посад, а хто був призначений.
Так, очільник Міноборони звільнив із посад двох своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Натомість на посаду свого першого заступника призначив Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Про це Резніков повідомив у своєму Фейсбуці.
"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", - додав Резніков.
Крім того, на посаду заступника з питань цифрового розвитку міністр призначив "волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста" Віталія Дейнегу.
"Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору", - зауважив Резніков.
На посаду заступника з питань євроінтеграції було призначено медійника Андрія Шевченка.
"Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у Парламенті, а також на посаді посла України у Канаді. Маємо зробити Міноборони ще більш динамічним", - написав міністр.
Натомість звільнені Іван Руснак та Олег Гайдук тепер обійматимуть посади радників у Міноборони.
"Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", - анонсував Резніков.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу.
Читайте також:
- Новий "Рамштайн": Резніков прибув на засідання і вже зустрівся з головою Пентагону (відео)
- "Буде для всіх сюрпризом" – ОК "Південь" про присутність ЗСУ на Зміїному
- Навіщо Путін і Шойгу брешуть про катастрофічні втрати РФ біля Вугледара: аналітики ISW пояснили