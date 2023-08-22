Резніков розповів про обстановку на Куп'янському та Бахмутському напрямках

Ворог йде в атаку, щоб зменшити можливості для успішного контрнаступу ЗСУ.

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, яка наразі обстановка на Куп’янському та Бахмутському напрямках.

Свій коментар міністр зробив під час брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що ворог йде в атаку, щоб зменшити можливості для успішного контрнаступу Збройних сил України.

"Вони намагаються там йти в атаку, щоб зменшити спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо",- розказав Резніков.

Також міністр зауважив, що паралельно українські військові успішно продовжують операцію з оточення Бахмуту і тому росіяни самі змушені перекидати туди свої резерви.

Нагадаємо, раніше спікера Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загарбники терміново укріплюють другу і третю лінії оборони на півдні.

Крім того, ми раніше інформували, що українські Сили оборони завдають регулярних ударів по тилах російських загарбників, що загрожує стабільності оборони на кількох критичних для окупантів ділянках фронту.

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