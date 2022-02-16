Резніков розповів про результати переговорів з білоруським колегою Хреніним

Сьогодні білоруський аташе відвідає військові навчання у Рівному.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про переговори з білоруським колегою Віктором Хреніним.

Про результати цих перемови очільник українського оборонного відомства повідомив 16 лютого під час телемарафону національної єдності.

Так, за словами Резнікова, Хренін запевнив, що жодних загроз з території Білорусі для України немає і не буде.

"Два дні тому я мав дуже важливу розмову з моїм білоруським колегою Віктором Хреніним. В України особливо теплі почуття до білоруського народу. Ми зацікавлені зберігати добросусідські відносини. Міністр Хренін запевнив мене, що жодних загроз з території Білорусі для України немає і не буде. Ми одразу зробили низку кроків для зміцнення довіри", - заявив очільник Міноборони України.

Він також додав, що наш аташе з питань оборони вчора, 15 лютого, відвідав навчання (ред. військові) в Білорусі. Сьогодні ми чекаємо в гості білоруського аташе на навчаннях у Рівному.

Нагадаємо, 16 лютого головні телеканали показують телемарафон національної єдності. Вранці - від 8:00 до 10:00 та ввечері - від 19:00 до 22:00. Зазначається, що це один із заходів до Дня єднання - свята, яке напередодні запровадив президент Зеленський. В телеефірах представники влади та лідери думок обговорюватимуть поточну ситуацію на кордонах України та всередині держави.

Транслюємо його наживо